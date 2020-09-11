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Не ховайте далеко в шафу: модні літні речі, які залишаться в тренді і восени

Не ховайте далеко в шафу: модні літні речі, які залишаться в тренді і восени
15:35 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
Якщо порівняти списки модних речей на літо і осінь 2020 року, то можна виявити, що деякі з них фігурують в обох. Це означає, що є одяг, який прослужить вам кілька сезонів поспіль і носити його можна вже зараз.

Блузки з об'ємними рукавами

Наймодніші блузки цього сезону мають об'ємні рукави. Причому зайві десятки сантиметрів тканини можуть бути розташовані буквально всюди - на плечах, зап'ястях або навіть по всій довжині рукава. Найпростіше поєднувати такі моделі з ідеально-блакитними джинсами, кольоровими брюками і простими бавовняними спідницями і шортами.

Кардигани, як з бабусиної скрині

Навесні-влітку 2020 року ці фірми раптом стали як не можна актуальними в гардеробі кожної модниці. Стежать за трендами і знаменитості. Наприклад, модель Кендалл Дженнер і актриса Кеті Холмс носять укорочений кардиган на голе тіло. Дизайнери прогнозують, що восени попит на ці речі лише збільшиться. Dolce & Gabbana вже радить одягати кардигани поверх суконь-комбінацій. Особливий шик, якщо це в'язані моделі.

Кольорові шкіряні спідниці

Цього літа в тренді яскраві кольорові спідниці зі шкіри. Дизайнери відчайдушно радять вибирати блакитні і червоні міді, зухвалі зелені міні і жовті спідниці-максі. Втім, з приходом осені ховати їх в шафу зовсім не обов'язково. Поєднуйте їх з водолазками, світшоти і козаками, щоб здобути славу ультрамодного.

Легінси

За час карантину і самоізоляції багато з вас звикли до леггинсам. У них зручно і комфортно. А якщо ви не ухилявся від домашніх тренувань, то саме час продемонструвати всім результат, надівши на себе цю обтягуючий річ. Осінні колекції Miu Miu, Isabel Marant і Burberry переповнені легінсами на будь-який смак. Будинки моди пропонують носити їх замість джинсів-скинни в поєднанні з блузками і жакетами.

Лофери

Що стосується взуття, дизайнери зробили в цьому сезоні ставку на зручність. Кросівки багатьом вже порядком набридли, тому на перший план вийшли лофери - красива і елегантна альтернатива спортивного взуття. Причому наймодніша модель - з квадратним носом. В осінніх показах їх буде дуже багато. Влітку носите лофери на босу ногу, а восени можете підчепити шкарпетки, як це рекомендує зробити модний будинок Fendi.

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