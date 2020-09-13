Мода 2020: які фасони довгих жилетів стилісти рекомендують носити в майбутньому сезоні

Багато жінок в своєму модному гардеробі мають таку універсальну річ, як довгий жилет.

З довгим жилетом можна надіти брюки будь-якого крою, джинси, шорти, спідниці та сукні, водолазки, сорочки. З його допомогою візуально витягується жіночий силует, надаючи фігурі витонченість.

В'язаний довгий жилет

В'язані довгі жилети є безпрограшним варіантом для створення стильного і елегантного образу. Жилети допомагають жінкам приховати свої недоліки і виглядати стрункіше і вище ростом.

Літній варіант з бавовняної пряжі відрізняється мереживними шедеврами. Він чудово виглядає в тандемі з легкими летять сукнями, підкреслюючи ніжність і жіночність. Моделі з вовни красивою грубої в'язки можуть бути декоровані витонченими накладними кишенями і красивими планками. Підкреслить тонку талію вузький в'язаний поясок з базової пряжі.

Стьобаний жилет довгий

Стьобані моделі довгих жилетів виконуються з різних матеріалів. Великим попитом користуються ті, верх яких виконаний з тканин, що мають водовідштовхувальні властивості. Такий предмет жіночого гардеробу використовується як самостійна річ, надіта поверх водолазок, сорочок або блуз.

Як наповнювачі використовуються як натуральні, так і синтетичні матеріали: вовна; синтепон; холофайбер та інші.

Джинсовий довгий жилет

Довгий джинсовий жилет міцно утримує пальму першості на модному олімпі протягом декількох сезонів. Такі жилети допомагають модним дівчатам створювати абсолютно різні луки: від повсякденних до спортивних образів. Цікаво виглядає модель з капюшоном, обробленим хутром.

Комплект з джинсового жилета, скинни і білої сорочки доречний і в офісному середовищі, на заняттях в університеті і в прогулянках по парку.

Довгий утеплений жилет

Довгі теплі жилети є прекрасною верхнім одягом в період міжсезоння. Їх можна надягати поверх водолазок, толстовок, сорочок. Для низу наряду використовують джинси, брюки, спідниці. Із взуття варто звернути увагу на Дезерти, кеди, кросівки.

Утеплений жилет, це універсальна річ, яка може стати в нагоді в будь-якій ситуації. Як застібок використовуються блискавки, кнопки, гудзики. Такі жилети доцільно декорувати капюшонами і комірами різної форми.

Довгий ажурний жилет

Особливою популярністю користується модель прямого крою з малюнком з ажурних листя і вузьких кіс. Такі літні жилети в'яжуть з бавовняної пряжі, яка найкращим чином підкреслює красивий рельєф в'язки. Ніжні довгі жилети відмінно виглядають з пряжі пастельних тонів.

Довгий жилет з капюшоном

Моделі довгих жилетів з капюшоном актуальні у молодих дівчат, що віддають перевагу активний спосіб життя. З ними можна поєднувати масу одягу, вони доречні і для повсякденного лука, і для зустрічей з друзями, і для побачень під місяцем.

Костюм з довгим жилетом

Брючний костюм з довгим жилетом затребуваний у ділових дам. Він дозволяє істотно приховати недоліки фігури і підкреслити всі її достоїнства. Користуються популярністю лаконічні моделі, де верхня частина має прямий крій. Колірна палітра не обмежується, хоча частіше можна зустріти костюми сірого, чорного, синього кольорів.

Шанувальниці довгих жилетів можуть тріумфувати в поточному сезоні. Зі своїм найулюбленішим вбранням вони будуть на піку моди. Придбайте довгий жилет і зможете створювати без проблем найрізноманітніші луки.