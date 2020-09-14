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Що носити восени 2020: осінні речі, які можуть зіпсувати фігуру

Що носити восени 2020: осінні речі, які можуть зіпсувати фігуру
14:02 Сьогодні Телеграф
Не всі сезонні речі однаково хороші. Деякі з них можуть візуально псувати фігуру, також часто певні деталі гардероба перестають бути модними і починають рахуватися застарілими.

Перший пункт нашого списки - ботфорти. Чоботи вище коліна в 2020 році вважаються зовсім модними, більш того, вони можуть візаульно робити фігуру не гармонійні. Для дівчат з невеликим зростанням таке взуття може створити ефект коротких ніг. Це точно не те, чого хочеться досягти за допомогою чобітків, чи не так?

Замінити ботфорти можна чобітьми середньої висоти, черевиками або півчобітками. Також під таке взуття можна надіти теплі гольфи, і ось вони вже спокійно можуть бути вище коліна.

Наступний схожий пункт - чоботи на підборах-шпильці. Таке взуття в цьому році теж вважається дуже застарілою і не вписується ні в які модні тенденції.

До того ж подібні моделі в поєднанні з різною осінньої одягом, наприклад, пальто або куртками, виглядають дивно і недоречно. Під осінній гардероб набагато краще буде надіти взуття на невеликому широкому каблуці або платформі.

Третій пункт - приталені пальта. Здавалося б, ця річ повинна підкреслювати фігуру, але часто виходить навпаки. Справа в тому, що деякі фасони пальто є досить довгими і широкими.

Якщо таке пальто є ще і приталеним, а у вас невелике зростання - створюється ефект крихітної непропорційною фігури. Краще вибрати варіант прямого крою або ж звернути увагу на моделі з поясом і високою талією.

Четвертий пункт нашого списку - популярне плаття-светр. Відразу варто обмовитися, то мова йде тільки про моделі по фігурі, вільні сукні такого типу залишаються актуальними. А ось ті варіанти, які обтягують фігуру, можуть невигідно її підкреслити.

В'язані тканини часто бувають досить щільними, і візуально додають кілька сантиметрів до фігури. Також самі по собі фасони таких суконь часто повнять. Тому краще носити або вільні сукні, як уже говорилося вище, або варіанти типу подовжених худі.

І останній пункт - светр під горло. Такі светри тимчасово пішли з трендів, і не без причини. Адже деякі моделі візуально роблять верх силуету дуже грубим.

Вільні варіанти таких светрів все ще актуальні, а ось ті, які облягають фігуру, зараз є немодними. Замінити такий светр краще більш широким верхом, худі, світшоти, гольфом або теплою сорочкою.

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