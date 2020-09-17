Манікюр 2020: ідеї контрастного дизайну від осінньої хандри (Фото)

Під час вибору привабливого і яскравого манікюру в першу чергу потрібно звернути увагу на дизайн з контрастними кольорами. Такий варіант завжди виглядає виграшно і підходить під різні наряди.

Два протилежних кольори, використані в одному манікюрі, здатні залучити неймовірну увагу і тому завойовують серця багатьох дівчат.

Контрастне поєднання має такі особливості:

Витончений дизайн завжди дуже помітний, тому варто надати особливого значення акуратності манікюру.

Підбирайте однакову насиченість кольорів, щоб вони не заглушали один одного, а навпаки підкреслювали і доповнювали. Варто враховувати, що приглушені тони виглядають дуже стримано і м'яко, а концентровані відтінки - неймовірно яскраво і помітно.

Нейл-арт в даному стилі не потребує додаткових елементах декору. При бажанні можна доповнити дизайн невеликою кількістю блиску або страз. Але дуже важливо не перевантажити загальний образ і не погіршити тендітні, ніжні ручки.

Манікюр з використанням протилежних відтінків підходить далеко не до всіх луку. Дане поєднання дуже стильно і витончено виглядає з молодіжним стилем. Також це прекрасний варіант прикрасити і доповнити тематичний вечір.

Для повсякденного манікюру підбирайте стриманий і лаконічний дизайн.

Одним з найбільш популярних варіантів контрастного манікюру вважається використання класичних кольорів. Чорно-білий тандем найчастіше використовують ділові дівчата для свого манікюру. При застосуванні цих квітів можна виконати неймовірний твіст-френч. Дуже красиво виглядає білий манікюр з чорними акцентними нігтиками, прикрашеними об'ємними білими квітами.

Червоний колір дуже яскравий і елегантний, в той час як білий - дуже ніжний і помірний. Таке поєднання доповнює один одного і робить манікюр більш чарівним. Можете сміливо виконати всі нігтики одним з квітів і прикрасити візерунками контрастом. Для урочистого дизайну використовуйте шикарний декор у вигляді страз або намистин.

Блакитний дизайн з чорним. Дане рішення контрастного манікюру властиво виконувати далеко не всім модницям. Ніжний блакитний тон виглядає дуже привабливо і незвично в поєднанні з чорним. Найбільш розкішно виглядає омбре в даному дуеті. Поступовий і витончений перехід витончено підходить для вечірніх і святкових виходів. Для повсякденних нейл-артов найкраще вибирати більш лаконічні варіанти.

Коричневий манікюр з рожевим. Це помірне поєднання контрастних кольорів виглядає дуже скромно і досить ніжно. Рожевий колір здатний надати ніжності темному коричневому тону.

Неймовірне поєднання зеленого з чорним. Такий контраст найбільш характерний для теплої пори року. Його використовують для повсякденного дизайну. Універсальний контраст підходить для нагідок будь-якої довжини і форми.

Помітний, яскравий і насичений контрастний манікюр з використанням салатного і блакитного кольору приверне безліч уваги до жіночої персони.

Матовий контрастний манікюр При використанні витонченого і чарівного матового покриття можна зробити будь-який дизайн більш стриманим і помірним. Оксамитова поверхня дуже часто застосовується при виконанні яскравого контрастного поєднання, що допоможе надати дизайну особливий шарм і витонченість.

Манікюр з використанням контрастних кольорів лакового покриття виглядає дуже привабливо і незвично, саме тому багато дівчат вибирають такий дизайн для свого манікюру. При правильному поєднанні кольорів можна отримати карколомний і чарівний ефект, тому враховуйте наші поради і розкішний дизайн забезпечений.