Манікюр 2020: ідеї контрастного дизайну від осінньої хандри (Фото)

Два протилежних кольори, використані в одному манікюрі, здатні залучити неймовірну увагу і тому завойовують серця багатьох дівчат.
Контрастне поєднання має такі особливості:
Одним з найбільш популярних варіантів контрастного манікюру вважається використання класичних кольорів. Чорно-білий тандем найчастіше використовують ділові дівчата для свого манікюру. При застосуванні цих квітів можна виконати неймовірний твіст-френч. Дуже красиво виглядає білий манікюр з чорними акцентними нігтиками, прикрашеними об'ємними білими квітами.
Червоний колір дуже яскравий і елегантний, в той час як білий - дуже ніжний і помірний. Таке поєднання доповнює один одного і робить манікюр більш чарівним. Можете сміливо виконати всі нігтики одним з квітів і прикрасити візерунками контрастом. Для урочистого дизайну використовуйте шикарний декор у вигляді страз або намистин.
Блакитний дизайн з чорним. Дане рішення контрастного манікюру властиво виконувати далеко не всім модницям. Ніжний блакитний тон виглядає дуже привабливо і незвично в поєднанні з чорним. Найбільш розкішно виглядає омбре в даному дуеті. Поступовий і витончений перехід витончено підходить для вечірніх і святкових виходів. Для повсякденних нейл-артов найкраще вибирати більш лаконічні варіанти.
Коричневий манікюр з рожевим. Це помірне поєднання контрастних кольорів виглядає дуже скромно і досить ніжно. Рожевий колір здатний надати ніжності темному коричневому тону.
Неймовірне поєднання зеленого з чорним. Такий контраст найбільш характерний для теплої пори року. Його використовують для повсякденного дизайну. Універсальний контраст підходить для нагідок будь-якої довжини і форми.
Помітний, яскравий і насичений контрастний манікюр з використанням салатного і блакитного кольору приверне безліч уваги до жіночої персони.
Матовий контрастний манікюр При використанні витонченого і чарівного матового покриття можна зробити будь-який дизайн більш стриманим і помірним. Оксамитова поверхня дуже часто застосовується при виконанні яскравого контрастного поєднання, що допоможе надати дизайну особливий шарм і витонченість.
Манікюр з використанням контрастних кольорів лакового покриття виглядає дуже привабливо і незвично, саме тому багато дівчат вибирають такий дизайн для свого манікюру. При правильному поєднанні кольорів можна отримати карколомний і чарівний ефект, тому враховуйте наші поради і розкішний дизайн забезпечений.