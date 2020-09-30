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Pantone представив новий відтінок червоного під назвою "Менструація": мережа вибухнула коментарями

Pantone представив новий відтінок червоного під назвою "Менструація": мережа вибухнула коментарями
13:15 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Інститут кольору Pantone "надихнувся" менструаціями і представив новий відтінок червоного, створений у співпраці з шведським брендом товарів для інтимної гігієни Intimina.

Новий відтінок назвали "Менструація" (Period), щоб продовжити тему, підняту шведською компанією по боротьбі з культурою сорому навколо місячних.

Шведський медичний бренд спеціально звернувся до Інституту кольору для розробки цього індивідуального кольору на підтримку своєї глобальної кампанії.

"Активний і сміливий червоний відтінок створений надихнути жінок пишатися собою, відчувати себе впевнено, комфортно і не соромиться природної функції їх тіла" - заявила віце-президент Інституту кольору Pantone Лорі Прессман.

 
 
 
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Presenting “Period”, a new red shade created to break the stigma around menstruation and promote period positivity. Swedish healthcare brand @intimina came to Pantone Color Institute to develop this custom color in support of their global campaign to make menstruation more visible and normalize this most normal of bodily functions. “An active and adventurous red hue, courageous Period emboldens people who menstruate to feel proud of who they are. To own their period with self-assurance; to stand up and passionately celebrate the exciting and powerful life force they are born with; to urge everyone regardless of gender to feel comfortable to talk spontaneously and openly about this pure and natural bodily function.”

Публикация от PANTONE (@pantone)

Мережа вибухнула коментарями - думки користувачів дуже розділилися. Багато пишуть, що ця тема актуальна і заслуговує на увагу. Вони підтримують ініціативу інституту кольору говорити про це і не соромитися цього.

"Спасибі за те, що ви зосередили увагу на важливому питанні. Давайте внесемо свій внесок, щоб покласти край стигматизації менструації", "Це феноменально !! Прийшов час викорінювати подібні табу!" - пишуть в мережі.

Однак, негативних відгуків все ж більше. Багато жінок звернули увагу, що в повідомленні від Pantone не згадується слово "дівчина" чи "жінка". Вони фігурують поняттям "люди, які менструюють". Більшість представниць прекрасної статі це дуже образило.

Також, багато хто відзначає, що це занадто особиста тема, і не все, що відбувається з тілом потрібно афішувати. Ще, в коментарях можна побачити невдоволення вибору відтінку кольору. Це також індивідуально для кожної жінки, тому багато хто відзначає, що "колір не збігається".

"У мене немає ніякого бажання бачити, як фарба, натхненна менструацією, розбризкується. Не все, що відбувається з нашим тілом, потрібно відображати.", "Спасибі Pantone, ви поодинці вирішили« проблему », зробивши колір, абсолютно не схожий на менструальну кров. "," Колір моєї менструальної крові не такий красивий, він більше схожий на більш темний, коричневий і грудкуватих, тепер мені соромно за своє тіло, велике спасибі Pantone "," «Люди, у яких менструація» - це ЖІНКИ! " - пишуть незадоволені.

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Менструация, Pantone.

Автор:

Телеграф
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