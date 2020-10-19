Стиліст розповіла, як повинен виглядати ідеальний тренч

Тренч є базовим елементом осіннього гардеробу, тому, якщо у Вас в шафі його немає, то швидше за поспішайте його придбати. А щоб вибрати правильну річ, зверніть увагу на ці поради.

Тренч - базова осіння річ, яка при цьому легко інтегрується в будь-який гардероб, будь то ділова капсула або романтичний образ. Перевага тренча також полягає в тому, що носиться він з поясом, а акцент на талії завжди візуально стрункішою.

Отже, давайте ж розберемо, як повинен виглядати ідеальний тренч. А допоможуть в цьому поради від стиліста - Анна Івахненко, яка на своїй сторінці в Інстаграм розмістила досить докладну "інструкцію" до вибору осіннього тренча.

Перше - зверніть увагу на довжину, тому що вибір правильної довжини може врятувати навіть не найбільш вдалу річ. А цього сезону варто звернути увагу на довжину міді - приблизно 10-20 см нижче коліна, або до щиколотки.

Друге - це матеріал з якого він виготовлений. Класичний варіант - це тренч виготовлений з щільної бавовни - габардину. Найкраще вибирати з просоченням від вологи.

Третє - крій. Двобортні тренчі - це вже кудлата класика. Зверніть увагу на однобортні - вони зараз в тренді.

Четверте - це деталі. Шлевки, шеврони, відрізна кокетка на спині, клапани, кишені, ремінь, якісна фурнітура - все це так, так і так.

Ну і п'яте - це колір. Бежевий тренч - це універсальний варіант для вашого гардеробу. Також варіанти в кольорах хакі, сірий, оливковий, в клітку, гірчичний, шоколадний і рожевий теж можна, але тут вже дивіться за тим, який варіант більше підходить під ваш гардероб.