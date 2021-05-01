Місячний календар стрижок і манікюру на травень 2021 року: сприятливі дні

Місячний календар стрижок на травень 2021 року допоможе вам вибрати найбільш сприятливий час для стрижки та фарбування волосся, а також для манікюру.

На думку астрологів, вибравши сприятливу добу для краси, ви зможете зберегти свої життєві сили і позбутися від усього негативного, що є в ваших думках і душі.

"Телеграф" розповідає, коли сприятливіше всього робити маніпуляції з волоссям і нігтями в останньому весняному місяці.

На зростаючий місяць, яка триватиме з 12 по 25 травня 2021 року, ріст волосся зазвичай прискорюється, а на спадаючу - сповільнюється, але довше зберігається форма зачіски.

Сприятливі дні для стрижки: 1, 12, 13, 15-17, 19, 21-23, 28, 29 травня.

Несприятливі дні для стрижки: 5, 6, 11, 16, 17, 23 31 травня.

Сприятливі дні для такої процедури: 2, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 травня.

Сприятливі дні для манікюру і педикюру: 2, 16, 21, 28 і 30 травня.