Чому у чоловіків є звичка розкидати шкарпетки

Новини шоу бізнесу:Ну чому чоловіки розкидають по квартирі свої шкарпетки?

Вони відчувають себе розслаблено

З-за того, що чоловіки розкидають по будинку шкарпетки, стогнуть не тільки українські, але і багато європейських жінок. Мабуть, тільки у німців не існує подібної проблеми. У всіх представників цієї нації в крові завжди все класти на свої місця. Але ось, наприклад, британські дослідники з Університетської Школи психології в Лондоні провели тест-опитування жителів Сполученого королівства щодо чоловічих шкарпеток, інформує Ukr.Media.

У дослідженні взяли участь 20 пар, які мають неофіційні та зареєстровані відносини, тривалістю від 5 років. 80% всіх опитаних жінок розповіли, що як мінімум два рази на тиждень вони знаходять брудні чоловічі шкарпетки не у кошику для білизни, а де-то в будинку на підлозі. 11% добровольців зізналися, що від сили раз в місяць знаходять чоловічі шкарпетки неподалік від місця складування брудних речей або пральної машини. І тільки 9% жінок розповіли, що ніколи не стикалися з подібним явищем.

Психологи зробили висновок, що наявність розкиданих по будинку чоловічих шкарпеток, крім іншого, є ознакою того, що чоловік на цій території відчуває себе саме вдома, тобто розслаблено і спокійно.

Вони вважають себе господарями

Жінки, постійно стикаючись з прибиранням кинутих де попало чоловічих шкарпеток, напевно, помітили, що не всі чоловіки це роблять однаковим чином.

Якщо шкарпетки валяються, наприклад, пов'язані між собою у вузол, щоб пара не розгубилася, то це красномовно свідчить, що їх власник дуже скритний і продумує свої дії заздалегідь. Шкарпетки, скручені в кульки й засунуті в дальній кут говорять про те, що чоловік, який їх носить, ніяковіє перед своєю жінкою і напевно вже не раз отримував від неї, в тому числі необґрунтовані закиди. Якщо шкарпетки з пари химерно валяються в різних місцях, значить їх власник — володар багатої фантазії. А ось шкарпетки, кинуті на підлозі посеред кімнати, або розвішані на самому видному місці заявляють, що це житло належить їх господареві, і жінка, яка має тут прибирати, теж його власність.

Все це — демонстративна манера мітити свою територію і в цьому випадку змусити чоловіка прибирати свої брудні шкарпетки — абсолютно непосильне завдання. Однак, слід зазначити, що не тільки чоловіки таким чином позначають свою власність. Жінки теж люблять розкладати особисті речі й знакові предмети там, де їх можуть побачити потенційні претендентки на територію і чоловіка.