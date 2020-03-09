Чому чоловіків приваблюють жінки-стерви

Новини шоу бізнесу:Жінка, якій чужі почуття; жінка, яка любить тільки себе і живе тільки заради себе. Вона розумна, порочна, навколо неї натовп чоловіків завжди.

Чому чоловіки люблять стерв? - Цим питанням, мабуть, задається кожна жінка, яка не є стервом по натурі. Але хто така ця жінка - стерво? Що в ній так приваблює чоловіків? Сьогодні ми спробуємо відповісти на ці питання і у всьому розібратися. По-перше, жінка, яку заздрісні суперниці називають «стервом», завжди ретельно стежить і доглядає за собою і своєю зовнішністю. Вона може годинами тренуватися в спортзалі, щоб зберегти гарні форми. По-друге, стерво фінансово незалежна. У неї, як правило, є улюблена робота, де її високо цінує начальство і товариші по службі. По-третє, така жінка знає собі ціну і ніколи не буде «бігати», і тим більше утримувати чоловіка всіма можливими способами, як це роблять інші жінки. І саме цією своєю незалежністю жінка - стерво і приваблює чоловіків. Адже, всі ми знаємо, що чоловіча психологія влаштована зовсім інакше, ніж психологія жінки. Чоловіки мисливці, яким подобатися переслідувати свою жертву, їм подобатися, коли жертва не піддається їх натиску. Якщо пересічна жінка не завжди це враховує, то стерво дуже добре знає, як влаштована чоловіча психологія, тому поряд з такою жінки завжди будуть її шанувальники.

Анатолій (40 років)

Працює керівником будівельної компанії

Коли я зустрів Ангеліну, мені ще й тридцяти не було. Ви не можете зрозуміти мої почуття, коли я зустрівся з нею поглядом. Не можна сказати, що вона – сама досконалість. Чесно кажучи, я видал і красивіше, але було в ній щось таке. Ну майже аномальне, очі в неї були такі, ну як зима чи що: глянув і замерз. Повірите, йшов за нею тільки заради того, щоб хоч ім'я впізнати. Все думав, що ось саме така гідна стати моєю дружиною.

Познайомилися. Далі жити стали разом. Здавалося, все є: гроші, свій будинок, машини, Ангеліна поруч. Тільки от не було в ній нічого, крім любові до самої себе. Бутіки, салони, ганчірки, моди, море косметики, фітнес – це все, що їй було треба від мене. Іноді мені здавалося, що вона як вампір: шукає з кого кров пити. Мені думалося все частіше, що немає в ній справжньої жінки. Так, звичайно, з нею було добре в ліжку, комфортно в ресторанах, але в звичайному житті я навіть не помічав, що в будинку жінка.

Якось попросив її м'яса посмажити, так вона так глянула на мене і сказала, що вона не кухарка. Про те, щоб завести дитину і мови бути не могло. Прожили ми рік, поки вона не вирішила піти до іншого. До речі, до одного з моїх партнерів. Не сказати, що я дуже засмутився.

Сергій (44 роки)

Бізнесмен

Через роботу мені доводиться багато їздити: вести переговори з партнерами. Деякі з них вважають за краще зустрічатися в неформальній обстановці, оскільки деякі справи краще вирішувати під коньячок з лимончиком. Ось на одній з таких зустрічей познайомився з Мариною. Ефектна, витончена, неймовірно грамотна, відмінно розбирається в бізнесі нашого профілю. Я не прихильник любовних походеньок, та й дружина у мене хороша. Але тут гріх був встояти. Така жінка! Ми зустрічаємося з нею вже рік, вона жодного разу не влаштувала мені скандал чи щось в цьому роді.

Моя дружина і Марина як дві половини чогось одного. Марина – непередбачувана в усьому, ніколи не можна заздалегідь сказати про що вона думає або що зараз скаже. Буває, її настрій може змінитися в одну секунду просто так. Або ось захочеться їй чогось серед ночі, треба принести саме цей момент. Якщо ні, то потім собі ж гірше буде. Але вона завжди якась нова, свіжа, притягальна. Дружина ж навпаки: напам'ять її знаю, навіть вгадувати можу за виразом очей про що подумала. Звичайно, мені б хотілося, щоб обидві залишалися зі мною."

Павло (35 років)

Працює стоматологом

Стерво – це саме про мою дружину. На все свою думку, ніколи слова проти не скажи їй. Вона у мене сильна жінка у всіх сенсах: на роботі всього сама домагається, в будинку також все сама. Її ніколи не можна переконати ні в чому, ніколи не визнає, що неправа. Але вона хитра як лисиця: якщо неправа, то буде пару днів просто ручною кішечкою. І приголубить, і смачно приготує. Але якщо у неї поганий настрій, краще не чіпати її взагалі. Особисто я віддаю перевагу перечекати.

Але за це я і люблю її. Вона дивовижна, іноді капризи як справжня дитина, навіть губки дме як маленька. Але іноді фурія в порівнянні з нею просто пустунка. Вона завжди загадкова, різна: фразу скаже так, що я голову зламаю, вишукуючи прихований сенс. Але за всі роки я ніколи не задивлявся на інших. От не вірите, бачу, а правда. Нема чого, хоч і важко з нею, як на бочці з порохом, але, чорт візьми, з нею не занудьгуєш.

Вартан (45 років)

Власник пекрані

Роза була для мене найкращою ще в інституті. Але не підходив я їй, ну немає грошей, немає машини, нічого того, що було у її залицяльників. Я навіть вени собі різав по юності. Потім якось змирився, але так і не одружився. Не зміг її забути, а п'ять років тому зустрів її знову, зовсім випадково.

Елегантна, випещена, вела себе так, немов взагалі немає нікого навколо. Я все ж вирішив підійти, привітатися з нею. Роза ледь усміхнулася, але треба знати її: раз посміхнулася, значить, можна спробувати заговорити з нею. Запросив пройтися. Ось уже п'ять років живемо разом. Звичайно, не завжди з нею легко: норовлива, все робить по-своєму і мене змушує. Але я її люблю навіть після того, як вигнала мене з мого ж будинку. Мати мені каже, що я мужиком з нею перестав бути. Може й так, тільки раз моя Роза задоволена, на решту начхати."

Непередбачуваність, загадковість завжди були головними козирями жінки. Якщо жінка стає нудною, то чоловік не буде з нею жити. Один з мудреців сказав: "Жінка має бути книгою, але чоловік завжди повинен знати, що ще не прочитав її до кінця.". Саме за це і люблять стерв.