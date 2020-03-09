Які чоловіки зовсім не приваблюють жінок

Новини шоу бізнесу:Які типи чоловіків не подобаються дамам.

Представниці прекрасної статі завжди намагаються виглядати привабливо і бути цікавими для чоловіків. Кожній жінці хочеться, щоб нею захоплювалися, обожнювали її і носили на руках. Саме тому прекрасні дами проводять багато часу в салонах краси, сидять на дієтах і навіть намагаються встигати читати книги, щоб інтелектуально розвиватися.

А ось чоловіки в цьому плані поводяться набагато простіше. Мало хто з представників сильної статі обтяжує себе вдосконаленням власної зовнішності і читанням різноманітних філософських книг. Чоловіки хочуть, щоб їх любили такими, які вони є, що, загалом-то, жінки і роблять. Однак є певні типажі чоловіків, які навіть невибагливим дамам абсолютно не подобаються.

Агресивні

Жінки — істоти ніжні й ранимі. Від чоловіків вони чекають турботи і захисту. Якщо ж доводиться захищатися від свого коханого чоловіка, то відносини перетворюються на кошмар. Представники сильної статі, які дозволяють собі ображати жінок і піднімати на них руку, ніколи не стануть привабливими в очах прекрасної половини людства.

Нав'язливі

Кожній жінці подобається бути оточеною натовпом шанувальників. Навіть ті, хто каже, що залицяльники набридли і діють на нерви, насправді лукавлять і в душі радіють, що здатні зачаровувати чоловіків і змушувати їх серця тремтіти від любові.

Однак є такі шанувальники, які в прямому сенсі слова не дають нормально жити. Вони чатують біля під'їзду, завалюють повідомленнями в соціальних мережах, а деякі навіть починають контролювати предмет свого обожнювання і пред'являти свої вимоги. Такі чоловіки нічого, крім роздратування, у прекрасних дам не викликають.

Занудні

Представниці слабкої статі люблять певний хаос, якщо не в справах і побуті, то хоча б у душі. Їм подобається робити бездумні і часом дурні вчинки, іноді лінуватися, дуріти і все таке інше.

Якщо ж чоловік занадто педантичний, то з ним може стати нестерпно нудно. Партнер, який постійно повчає, не може вважатися ідеальним і навіть просто приємним чоловіком. Якщо ж занудний чоловік ще і скиглій, то пиши пропало. Життя з ним перетвориться в тужливу нудьгу з нотками безвиході.

Бездарні жартівники

Є чоловіки, які люблять і вміють жартувати. З такими ніколи не буває нудно, хоча невичерпний позитив може і втомлювати. Але якщо чоловік геть позбавлений почуття гумору, а при цьому обожнює сипати «жартами», то він буде викликати у жінок тільки неприязнь. Чесно кажучи, краще вже бути мовчуном, ніж невдалим гумористом, від жартів якого зводить вилиці.

Бабії

Ось вже кого жінки терпіти не можуть, так це чоловіків, які готові волочитися за кожною жіночою спідницею. Дуже неприємно знати, що ваш чоловік згорає від бажання володіти іншими жінками. З бабієм дуже складно жити, бо стати для нього єдиною і неповторною практично неможливо.

Звичайно, у кожної жінки свої смаки щодо зовнішності і поведінки представників сильної статі. Однак порядні, розумні, веселі і вірні чоловіки подобаються всім без винятку жінкам.