Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Які чоловіки зовсім не приваблюють жінок

Які чоловіки зовсім не приваблюють жінок
20:58 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Які типи чоловіків не подобаються дамам.

Представниці прекрасної статі завжди намагаються виглядати привабливо і бути цікавими для чоловіків. Кожній жінці хочеться, щоб нею захоплювалися, обожнювали її і носили на руках. Саме тому прекрасні дами проводять багато часу в салонах краси, сидять на дієтах і навіть намагаються встигати читати книги, щоб інтелектуально розвиватися.

А ось чоловіки в цьому плані поводяться набагато простіше. Мало хто з представників сильної статі обтяжує себе вдосконаленням власної зовнішності і читанням різноманітних філософських книг. Чоловіки хочуть, щоб їх любили такими, які вони є, що, загалом-то, жінки і роблять. Однак є певні типажі чоловіків, які навіть невибагливим дамам абсолютно не подобаються.

Агресивні

Жінки — істоти ніжні й ранимі. Від чоловіків вони чекають турботи і захисту. Якщо ж доводиться захищатися від свого коханого чоловіка, то відносини перетворюються на кошмар. Представники сильної статі, які дозволяють собі ображати жінок і піднімати на них руку, ніколи не стануть привабливими в очах прекрасної половини людства.

Нав'язливі

Кожній жінці подобається бути оточеною натовпом шанувальників. Навіть ті, хто каже, що залицяльники набридли і діють на нерви, насправді лукавлять і в душі радіють, що здатні зачаровувати чоловіків і змушувати їх серця тремтіти від любові.

Однак є такі шанувальники, які в прямому сенсі слова не дають нормально жити. Вони чатують біля під'їзду, завалюють повідомленнями в соціальних мережах, а деякі навіть починають контролювати предмет свого обожнювання і пред'являти свої вимоги. Такі чоловіки нічого, крім роздратування, у прекрасних дам не викликають.

Занудні

Представниці слабкої статі люблять певний хаос, якщо не в справах і побуті, то хоча б у душі. Їм подобається робити бездумні і часом дурні вчинки, іноді лінуватися, дуріти і все таке інше.

Якщо ж чоловік занадто педантичний, то з ним може стати нестерпно нудно. Партнер, який постійно повчає, не може вважатися ідеальним і навіть просто приємним чоловіком. Якщо ж занудний чоловік ще і скиглій, то пиши пропало. Життя з ним перетвориться в тужливу нудьгу з нотками безвиході.

Як чоловіку розпізнати, що він одружився на мудрій жінці

Бездарні жартівники

Є чоловіки, які люблять і вміють жартувати. З такими ніколи не буває нудно, хоча невичерпний позитив може і втомлювати. Але якщо чоловік геть позбавлений почуття гумору, а при цьому обожнює сипати «жартами», то він буде викликати у жінок тільки неприязнь. Чесно кажучи, краще вже бути мовчуном, ніж невдалим гумористом, від жартів якого зводить вилиці.

Бабії

Ось вже кого жінки терпіти не можуть, так це чоловіків, які готові волочитися за кожною жіночою спідницею. Дуже неприємно знати, що ваш чоловік згорає від бажання володіти іншими жінками. З бабієм дуже складно жити, бо стати для нього єдиною і неповторною практично неможливо.

Звичайно, у кожної жінки свої смаки щодо зовнішності і поведінки представників сильної статі. Однак порядні, розумні, веселі і вірні чоловіки подобаються всім без винятку жінкам.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Психология, Симпатия, Чоловіки, Жінки, Стосунки, Смаки, Вподобання.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся