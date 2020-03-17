Якщо чоловік схильний до зрад, це ознака низького рівня IQ

Новини шоу бізнесу:Чи насправді чоловіча вірність безпосередньо пов'язана з інтелектом?

Існує уявлення про те, що чоловіки зраджують частіше, ніж жінки. Це нібито пов'язано з тим, що чоловіки не можуть встояти перед жіночою увагою, а жінки краще контролюють себе. Наукові дослідження показують, що на практиці все йде куди складніше, інформує Ukr.Media.

Як показало дослідження, проведене в Інституті Кінсі в Університеті Індіани, жінки зраджують своїм партнерам майже з тією ж регулярністю, що і чоловіки. У 2013 році дослідники в США виявили, що за останні кілька десятиліть кількість жінок, які визнаються в зраді своїм чоловікам, зросла на 40%. Кількість зрадників-чоловіків при цьому залишилася колишньою.

Вчені вважають, що стать партнера — не єдине пояснення сексуальної поведінки. Рівень IQ — ще один можливий фактор.

Так, дослідження, опубліковане в журналі Social Psychology Quarterly, показало, що чоловіки з більш високим інтелектом менш схильні зраджувати своїх партнерок. Автор дослідження — доктор Сатоши Каназава (Dr Satoshi Kanazawa) з Лондонської школи економіки і політичних наук — проаналізував результати двох великих американських опитувань, в яких брали участь тисячі підлітків і дорослих.

«Дослідження показало, що розумні чоловіки більше цінують моногамію, ніж чоловіки з низьким рівнем IQ», — зазначив Каназава.

З іншого боку, дослідження не виявило зв'язку між IQ жінок і їх схильністю зраджувати своїм партнерам. На думку Каназави, поясненням цьому може служити еволюція відносин статей протягом останніх тисяч років. У доісторичних суспільствах чоловіки намагалися мати якомога більше партнерок, щоб залишити після себе більше потомство. Для сучасного чоловіка еволюція не так важлива. Тому, підкреслює Каназава, розумні чоловіки здатні контролювати свої примітивні інстинкти, в той час як їх менш розвинені сучасники — ні.

Жінки, з іншого боку, завжди прагнули мати тільки одного партнера. Тому для жінок якість завжди мала більше значення, ніж кількість — ось чому інтелект і схильність до зради у жінок не залежать один від одного.

Результати ще одного дослідження, опублікованого в журналі American Sociological Review в 2008 році, показали, що люди, які фінансово залежать від свого партнера, більш схильні до зради. Особливо це стосується чоловіків, які залежать від доходів своїх дружин.

Як пише Business Insider, чоловіки і жінки зраджують своїм дружинам з різних причин.

Так, опитування показали, що жінки зраджують тоді, як відчувають, що їх партнер припинив приділяти їм стільки уваги, скільки їм потрібно. Чоловіки найчастіше йдуть на ліво тому, що вважають нову партнерку більш привабливою або ж тому, що не задоволені сексуальним життям в поточних відносинах.

Нарешті, ще одне дослідження показало, що людина, яка одного разу зрадила своєму партнеру, з більшою ймовірністю зробить це ще раз. Тому замість того, щоб кидатися вимірювати IQ вашого партнера, вчені радять розпитати про його минуле. Якщо нічого подібного не виявлено — вважайте його невинним, поки не доведено протилежне.