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Якщо чоловік дійсно хоче бути з жінкою, він зробить все можливе

Якщо чоловік дійсно хоче бути з жінкою, він зробить все можливе
21:37 Пн, 16 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: unsplash

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Якщо він дійсно хоче бути з вами, він знайде час. «Зайнятий» — цим словом чоловіки зазвичай виправдовують свою байдужість, небажання спілкуватися, дізнаватися жінку.

Той, хто в вас зацікавлений і дійсно хоче бути з вами, зробить все можливе, щоб поговорити, написати повідомлення або зустрітися.

Якщо ви цікаві людині, не може бути ніяких "пізніше" і "потім".

Якщо він хоче бути поруч з вами, він буде.

Якщо він уникає вас, значить, ви йому не дуже подобаєтеся. Якщо у нього немає бажання старатися для вас, краще знайти іншого чоловіка, який захоче цього.

Жоден чоловік не вартий того, щоб витрачати на нього забагато часу та енергії.

У стосунках завжди будуть виникати проблеми. Знайдіть того, хто буде долати усі негаразди разом, хто готовий до важкої роботи, хто не стане перекладати всю відповідальність на партнера.

Якщо у відносини вкладаєтеся тільки ви, якщо ваш чоловік не бажає йти на поступки, вишукує лише недоліки, забудьте про нього. Навіщо вам той, хто не готовий йти заради вас на жертви?

Якщо хлопець не дзвонить вам тоді, коли обіцяв, якщо не хоче утримати вас, то ось вона, відповідь на ваше питання. Перестаньте придумувати для нього виправдання, його вчинки кажуть, навіть кричать самі за себе: він просто не запав на вас.

У чоловіків завжди знайдеться час, щоб добитися того, чого вони хочуть.

Не питайте себе, що ви зробили не так. Не труїть собі душу і не витрачайте свій дорогоцінний час на те, щоб зрозуміти, чому він зробив те, що зробив. Або на те, щоб згадати всі його слова, сподіваючись розгадати, що в них правда, а що — брехня.

Якщо ви не розумієте, що відбувається у ваших відносинах, то немає нічого страшного в тому, щоб пригальмувати і поставити йому кілька питань.

Пахне невизначеністю? Нічого доброго не ждіть.

Не зустрічайтеся з людиною, яка не впевнена, що хоче зустрічатися з вами, з-за якої ви відчуваєте себе сексуально не привабливою, яка боїться будувати з вами плани на майбутнє.

Чоловік, якого ви заслуговуєте буде жадати з вами побачитися. Ви ніколи не будете мати сумніву в його намірах і словах, не будете чіплятися до його слів і вишукувати в них підступ.

Якщо хлопцю подобається дівчина, то він гори зверне, щоб кожен день бачити її посмішку і чути її сміх поруч з собою. Запам'ятайте це!

Ви просто йому не дуже подобаєтеся, якщо він постійно намагається якось вас змінити і "підігнати" під свій уявний ідеал.

Ви просто йому не дуже подобаєтеся, якщо ви змушені постійно придумувати десятки виправдань, чому він не подзвонив, запізнився або й зовсім не прийшов...

Ви просто йому не дуже подобаєтеся, якщо він постійно змушує вас сумніватися в собі і своїй привабливості і важливості для нього... сумніватися в його почуттях до вас.

Ви просто йому не дуже подобаєтеся, якщо він постійно грає з вами в різні ігри, на зразок "кішки-мишки", "холодно-тепло" і "ближче-далі".

Ви просто йому не дуже подобаєтеся, якщо його ніколи немає поруч, коли вам так потрібна його підтримка і допомога... коли ви так потребуєте його турботи.

Якщо ви подобаєтеся чоловікові, то він буде намагатися проводити з вами як можна більше часу. Він буде підлаштовувати свій графік так, щоб не упустити можливість побачитися з вами.

Які чоловіки не зможуть зробити стосунки міцними та щасливими

Він не буде дзвонити в останню хвилину серед ночі, або намагатися зривати ваші плани.

Він буде намагатися справити гарне враження на ваших друзів і сім'ю, а також буде знайомити зі своїми друзями та батьками.

Якщо ви подобаєтеся чоловікові, він буде думати про те, що може зробити для вашого щастя. Він може не питати прямо, але буде помічати те, що приносить вам радість і буде робити це більше.

Чоловіки не поспішають зі словами любові, але про «подобаєшся» вони можуть говорити. І якщо він про вас переживає, якщо у нього все серйозно, то він дасть вам це зрозуміти, щоб ви більше не шукали нікого іншого.

Якщо ви йому подобаєтеся, він буде пам'ятати про вас навіть після цунамі, повені або поразки "Динамо" в черговому матчі.

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Психология, Кохання, Чоловіки, Жінки, Стосунки.
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