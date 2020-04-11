На що чоловік не буде звертати увагу в жінці

Новини шоу бізнесу:Нерідко вони бачать те, що ми самі про себе не знаємо і не помічаємо.

Наші прекрасні і неповторні леді, якщо ви вважаєте, що всі чоловіки неосвічені і примітивні — дуже помиляєтеся. Особливо це стосується того, на що вони звертають увагу в жінках. Тому, поки ви вважаєте, що пройшли абсолютно «непоміченою» повз представника сильної статі, в його голові вже проносяться мільйони думок і висновків.

Чоловіки насправді помічають набагато більше речей, ніж ви собі думаєте. Ось чому так важливо знати і розуміти, на що чоловіки звертають увагу в першу чергу, коли приймають рішення, подобаєтеся ви йому і чи хоче він бути поруч з вами.

Отже, щоб уникнути зайвих слів, перейдемо до справи. Пропонуємо вам ознайомитися і запам'ятати, на що звертають увагу чоловіки в жінках в першу чергу.

Вираз обличчя

Іноді на обличчі «написано» набагато більше, ніж ви можете сказати. І якщо чоловік побачив, що ви не проти знайомства і дуже навіть хочете бути разом, чоловік обов'язково прочитає цей меседж.

Він дуже уважно стежить за вами, і, думаємо, вам не складе труднощів подивитися «правильно і переконливо». Тому, якщо ви будете ходити незадоволені, очікуючи, що чоловік зобов'язаний розглянути за таким «фасадом» ваш глибокий внутрішній світ — нічого не вийде.

Чоловіки звертають увагу на вираз обличчя, навіть якщо і не показують вам.

Який колір переважає в одязі

Кольори. Ви не уявляєте, скільки кольори можуть розповісти про кожного з вас! Про те, що ви думаєте, відчуваєте або чому саме сьогодні одягли це вогненно-червоне плаття.

Коли чоловік бачить, що сьогодні ви прийшли в яскравому і сонячному одязі з милим квітковим малюнком — він вже прикидає, який у вас настрій і на що можна розраховувати.

Ну а якщо він бачить леді в чорному і з гладенько причесаним волоссям — це вже меседж, що ви сьогодні більш серйозні і зосереджені, ніж зазвичай. Він читає вашу «колірну схему» як книгу, роблячи відповідні висновки.

Ваші музичні смаки і вподобання

Музика. Навіть якщо у вас немає слуху, і ви не граєте на роялі, інформація про музичні уподобання — дуже інформативна. Ну а якщо ви дійсно захоплюєтесь музикою — навіть більш ніж вичерпна.

Погодьтеся, що існує велика різниця, коли дівчина слухає важкий рок і коли вона жити не може без класичної музики. Так що будьте завжди напоготові: чоловіки пильно спостерігають, що ви слухаєте.

Ваша мова і манера письма

Те, як ми спілкуємося з іншими людьми, може багато чого розповісти. І те, як пишемо повідомлення — також. Якщо ви вважаєте, що маленький смайлик або сердечко в повідомленні нічого про вас не говорить, то дуже помиляєтеся.

Чоловік звертає увагу на ваш стиль і манеру письма. Для нього — це важливо, не забувайте!

Ваш вибір напоїв

Ви любитель пива або «коктейльна» дівчина? Любите запивати червоним вином стейк зі свинини Ви не можете заснути, поки не вип'єте чогось «заспокійливого» чи вживаєте алкоголь лише в особливих випадках?

Ваші «алкогольні» звички і уподобання не залишаться непоміченими, вже повірте. Тому, коли замовляєте напій, будьте уважні: за вами пильно стежать! Швидше за все, чоловік не покаже, але обов'язково запам'ятає інформацію і зробить певні висновки.

Він звертає на вибір напоїв таку пильну увагу, тому що знає, що ця інформація може стати в нагоді йому в майбутньому.

Ваша манера одягатися

Хочете — вірте, хочете — ні, але дуже багато чоловіків помічають, у що і як ви одягаєтеся. Для них — це можливість дізнатися про вас більше, як про особистість.

Здивовані? Вважається, що тільки жінки розуміються на одязі і слідують моді. Але це не так. Чоловіки теж у цьому непогано розбираються, і обов'язково звертають на це увагу.

Мова не про те, що ви повинні одягатися за останньою модою і щодня змінювати вбрання, як рукавички. Чоловік робить висновок про вас, виходячи з того, які ваші уподобання в одязі. Зрештою, одяг — це продовження нашої особистості.

Ваші переваги в їжі

Чоловіки завжди звертають увагу, які страви ви замовляєте в ресторані. Йому слід знати, з ким він має справу! Ви, нічого не підозрюючи, можете замовити стейк, тому що він виглядає найсмачнішою стравою в меню. Тим часом чоловік зробить висновок, що ви — сильна і пристрасна жінка.

Коли ви замовляєте лише салати, він розуміє, що перед ним — людина, яка віддає перевагу здоровій їжі, а значить і здоровому способу життя.

Смакові переваги дуже багато можуть розповісти про стиль життя і пріоритети людини. Набагато більше, ніж ви собі уявляєте. Тому, замовляючи їжу в ресторані, не забувайте, що за вами стежать!