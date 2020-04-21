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Найсильніші чоловіки Голлівуду: якими вони були в дитинстві

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Найсильніші чоловіки Голлівуду: якими вони були в дитинстві
17:00 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Цих брутальних чоловіків знає весь світ.

На них рівняються мільйони чоловіків, а жінки обожнюють і бачать у своїх мріях. Погляньте, якими смішними були в дитинстві ці мачо.

Жан-Клод Ван Дамм

З'явився на світ в 1960 році в Бельгії, через що отримав прізвисько «м'язи з Брюсселя». З 10 років Жан-Клод почав займатися карате. У 1979 році виграв чемпіонат Європи по карате, а також кікбоксингу. За всю свою кар'єру встиг знятися в 65 фільмах, багато з яких принесли йому успіх. Був чотири рази одружений, з останньою дружиною Гледіс Португез живе і зараз.

Брюс Вілліс

"Міцний горішок" народився у ФРН 19 березня 1955 року в родині американського солдата та німкені. Брюс був найстаршою дитиною у родині. У дитячі роки актор сильно заїкався, і щоб позбутися цього недоліку, він став ходити в театральний гурток при школі. Після закінчення університету Вілліс працював барменом, там він познайомився з режисером з кастингу, який шукав на той момент актора на роль бармена. Так Брюс потрапив на екрани. На сьогодні він входить в ешелон акторів, які одержують найбільші гонорари.

Дуейн Дуглас Джонсон (Скеля)

47-річний Дуейн є спадковим рестлером, його батько і дід по материнській лінії були відомими борцями, а мама — промоутером. У школі він грав в американський футбол, і був одним з найперспективніших гравців, а ще займався легкою атлетикою і боротьбою. Після закінчення університету через травму спини йому довелося припинити кар'єру футболіста. Справжню славу він здобув як рестлер. А з 2001 року Скеля грає в кіно. У 2019 році став найбільш високооплачуваним актором.

Арнольд Алоїс Шварценеггер

Майбутній актор народився в католицькій сім'ї в Австрії в 1947 році. За ініціативи батька Арнольд почав грати у футбол, але бувши 14-літнім підлітком він захопився культуризмом.Перший раз актор взяв участь у конкурсі бодібілдерів в 16 років і посів тоді друге місце, надалі він 7 разів завойовував титул "Містер Олімпія". Справжня слава прийшла до залізного Арні після виходу фільму "Термінатор". У 2003 році Шварценеггер був обраний 38-м губернатором Каліфорнії.

Сильвестр Сталлоне

При народженні Слай отримав родову травму, через що у нього були пошкоджені голосові зв'язки, а ліва половина обличчя стала нерухомою. Внаслідок цього хлопчик погано розмовляв, і йому доводилося постійно битися з кривдниками. Через це Сильвестра виганяли з різних шкіл, а довчитися йому довелося в закладі, де навчалися важкі підлітки.

Чому чоловіки обирають спутницю набагато менше за себе

Однак це не завадило Сталлоне в майбутньому отримати диплом професійного актора. Попри криву посмішку, Сталлоне зміг стати відомим і успішним актором. Видно збулося пророцтво ворожки, яка в далекому 1968 році передбачила йому всесвітню славу.

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Жан-Клод Ван Дамм, Сильвестр Сталлоне, Брюс Вілліс, Дуейн Дуглас Джонсон, Арнольд Алоїс Шварценеггер.
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