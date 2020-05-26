Психологи з'ясували, чому люди зраджують

Новини шоу бізнесу:Експерти переконані, що люди зраджують через незадоволеність стосунками.

Американські психологи виявили основні причини, через які люди зраджують своїм партнерам. Незадоволеність відносинами – основна причина, а ось зацікавленість в людині, з якою зраджують, виявився не настільки важливим фактором.

Про дослідження, яке опублікували в The Journal of Sex Research, пише 24 канал з посиланням на PsyPost.

До вибірки увійшли 545 користувачів сайту AshleyMadison, де збираються одружені люди, які шукають відносин на стороні.

Більшість опитаних (81%) – чоловіки, середній вік, яких – близько 48 років. У анонімній анкеті респондентів попросили уточнити причини, через які вони пішли на зраду.

Як правило, учасники говорили про розчарування в теперішніх відносинах – і про те, що вони розлюбили свою половинку.

При цьому особистість нової людини, яка з'явилася в їхньому житті, не грала великої ролі.

І чоловіки, і жінки, для яких випадковий секс був чимось прийнятним, і до невірності ставилися досить легко. Жінки й ті учасники, які не були задоволені теперішніми відносинами, часто шукали романи на стороні від почуття самотності – в парі їм не вистачало уваги.