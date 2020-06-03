Визначено сім ознак того, що чоловік хороший у ліжку

Новини шоу бізнесу:Варто звернути увагу на сім ознак, які підкажуть, на скільки чоловік гарний у ліжку.

Як зрозуміти, що бойфренд дійсно хороший у ліжку? Особливо ще на тій стадії, коли справа не дійшла до ліжка, але вже стрімко туди наближається.

Варто звернути увагу на сім ознак, які підкажуть, на скільки чоловік гарний у ліжку, пише cosmo.com.ua.

Він не говорить про свої секс-подвиги. По-перше, тому що хвалитися таким перед дівчиною - нерозумно. По-друге, тому що нема чого про це говорити - він готовий довести і показати в будь-яку хвилину.

Він знає більше поз, ніж місіонерська і догі-стайл. Хлопець відкритий до експериментів, а значить точно знайде спосіб доставити тобі максимум задоволення.

У нього хвилюючий голос. Тільки уяви, як він буде шепотіти ним брудні слівця тобі на вухо, попутно знімаючи білизну.

Він приділяє увагу своєму тілу. Це говорить не про самозакоханысть, а про те, що він добре знає кожен мускул. І знає, як він працює. Той, що нижче пояса - у тому числі. Та й сам факт красивого і сильного чоловічого тіла вже збуджує.

Він не обділяє увагою твій клітор. Поки одні чоловіки вигадують нові пози і експериментують з темпом, щоб задовольнити жінку, він знає: головне джерело жіночого задоволення - це клітор. І все, що потрібно для класного оргазаму - його стимуляція.

Він не заморочується з приводу розміру свого пеніса. Тому що, як кажуть, головне не розмір, а вміння користуватися.

Він не закінчить без твого оргазму. Фінішувати і влягтися спати, відвернувшись в іншу сторону? Ніколи! Твій оргазм - така ж важлива частина процесу, як і його.