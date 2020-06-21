Хто повинен платити після першого побачення: правила етикету

Давайте з вами розберемося, в яких саме випадках, чоловік зобов'язаний заплатити за свою прекрасну супутницю, інформує Ukr.Media.

Перше побачення. Хто платить — жінка чи чоловік?

Як не дивно більшість сучасних дівчат вважає, що чоловік повинен за них платити завжди та скрізь, адже він повинен бути щасливий, що провів час у їхньому товаристві. А найцікавіше, що більшість представників сильної статі з цим погоджуються. Вони думають, що сплативши рахунок за свою супутницю, вони набувають певні права на дівчину. І в пориві подяки вона не відмовить продовжити цей прекрасний вечір до ранку.

Але коли дівчина каже ввічливе, але тверде «ні», молодий чоловік відчуває себе обдуреним, адже він витратив стільки зусиль і навіть зробив матеріальні вкладення. Саме після таких ситуацій дівчат починають звинувачувати в тому, що їх цікавлять лише гроші. Тому немає нічого дивного в тому, що феміністки пропонують жінкам самостійно оплачувати свої рахунки, щоб надалі уникнути подібних неприємностей.

Наші чоловіки до проявів фемінізму ставляться дуже насторожено. Щоб не ображати почуття шанувальника і при цьому зберегти власну свободу, на першому побаченні бажано дотримуватися традиційної норми етикету: жінка не повинна приймати від шанувальника дорогі подарунки, і змушувати його на серйозні матеріальні витрати.

Якщо ж дівчина бажає самостійно оплатити свою вечерю, потрібно під час замовлення попросити офіціанта оформити два рахунки.

Фінансові витрати давно сформованої пари

У нашому суспільстві прийнято платити тому, хто запрошує в ресторан. Звичайно, є такі жінки, які і в думках не мають намірів заплатити за свій обід, навіть якщо ініціатором зустрічі були вони. Але навіть якщо дівчина спробує самостійно оплатити рахунок, вихований чоловік не дозволить їй цього зробити.

Однак такі витрати, як екскурсії, туристичні путівки, різноманітні сувеніри, краще розподіляти. Адже повна фінансова залежність має досить багато недоліків. Рано чи пізно матеріальне питання спливе і стане зайвим приводом для докорів і неповаги до менш забезпеченого партнера.

Ділова зустріч — хто повинен платити за вечерю?

На жаль, в нашій країні багато хто не розуміє відмінності між світським і діловим етикетом, які ґрунтуються на різних принципах. У світському етикеті дама має особливий пріоритет, до неї проявляють повагу, поклоняються її красі і доглядають за нею. А ось в діловому етикеті особливим пріоритетом користується керівник, а колеги між собою є рівними.

Тому, якщо чоловік і жінка зустрічаються за діловою вечерею, зазвичай платить та сторона, яка запрошувала. Чи можна попросити офіціанта, що б він приніс окремі рахунки. Однак досить часто зустрічаються такі ситуації, коли дама запросила на обід свого колегу-чоловіка, дотримуючись ділового етикету, бажає сплатити рахунок, її колега не дозволяє їй робити цього.

Щоб попередити таку незручну ситуацію, коли домовляєтесь про зустріч, особливо підкресліть те, що запрошуєте саме Ви. Якщо ж цього виявилося недостатньо, скажіть, що під час наступної зустрічі для встановлення рівноваги платити буде Ваш колега. Як би не склалася ситуація, в присутності офіціанта не варто затівати суперечку і з'ясовувати, хто буде оплачувати обід.