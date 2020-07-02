Якості чоловіків, які здатні зробити жінку дійсно щасливою

Психологи і коучі стверджують, що пошук супутника життя мусить починатися з чіткого уявлення про те, кого ви шукаєте. Саме тому настільки важливо складати списки якостей, які повинен мати ваш майбутній коханий, інформує Ukr.Media.

Будь-який чоловік може бути близьким до ідеалу, коли на нього дивиться закохана дівчина. Але з часом, як відомо, почуття остигають, проза життя затягує, і стає зрозуміло, що наш герой повинен мати такі якості, які з плином часу не зникають, як кубики преса. А які якості здатні перетворити звичайного представника сильної статі на справжнього чоловіка?

Для когось є важливим те, щоб чоловік був фінансово заможним, а для когось — щоб мав атлетичну статуру. Хтось полюбляє мовчазних інтровертів, а комусь треба мати поряд із собою веселуна. Але ми все ж таки обрали найголовніші чоловічі риси.

Отже, які навички потрібні для того, щоб чоловік став справжнім героєм жіночих мрій? Публікуємо список, щоб вам було легше скласти свій.

Вміти заробляти гроші

Зазвичай чоловіки, почувши ці слова, заперечують, мовляв, продажні жінки, лише гроші їм і потрібні. Але погодьтеся, важко поважати чоловіка, життя з яким перетворюється на квест "як дожити до зарплати і чим платити борг за комунальні послуги". Ситуації, звичайно, можуть бути різними, але справжньому чоловікові має бути соромно жити за чийсь рахунок і рефлексувати на дивані, поки дружина працює на трьох ставках. Чоловік повинен не лише заробляти, але і грамотно розпоряджатися фінансами. Марнотрати, гравці і любителі легкої наживи вирушають у чорний список.

Бути надійним

Стабільність є гарною не лише для економічного життя країни, але і в особистому житті. Мало кому хочеться щодня очікувати на нові "пригоди". Тому додаємо у скарбничку кращих чоловічих якостей надійність і порядність. Він не хитрує і не ухиляється від проблем, намагаючись влаштуватися у цьому житті краще за чийсь рахунок. Він не кине у важку мить і не підведе, а, навпаки, підставить плече, прийде на допомогу. Йому можна довіряти.

Не боятися відповідальності

Він не звинувачує нікого, не перекладає відповідальність за свої невдачі, вчинки, вибір і багато чого ще. Не скаржиться на долю, а приймає обставини життя, і вирішує проблеми. Він знає свої слабкості і вміє їх долати. Все просто, але багатьом чоловікам цього бракує.

Ховати свої негативні емоції

Чоловік, який не може жити без сварок, у сто разів гірший за жінку з цією рисою. Жіночу емоційність хоча б гормонами можна виправдати, чоловічу — нічим. Повірте, чоловік, у якого увійшло у звичку підвищувати голос, влаштовувати скандали, нервувати, виглядає жалюгідно. І не важливо, де він влаштовує ці сцени: вдома дружині, колегам в офісі або продавчині у магазині. Вміти контролювати свої почуття і не вступати у конфлікти — гарна риса, особливо для справжнього чоловіка.