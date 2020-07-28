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Вівторок, 28.07.2020
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Біологи відкрили новий метод відновлення волосся у чоловіків
Біологи відкрили новий метод відновлення волосся у чоловіків

Біологи відкрили новий метод відновлення волосся у чоловіків

Біологи відкрили новий метод відновлення волосся у чоловіків
15:08 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Випадання від 50 до 100 волосся в день вважається абсолютно нормальним. Зовсім інша справа, коли ви прокидаєтеся вранці і виявляєте на подушці безліч волосся і на щітці щодня їх залишається ціла жменя. Необхідно заспокоїтися і зрозуміти причини випадіння волосся. У нормальних умовах біологічні процеси, задіяні в зростанні волосся, знаходяться в рівновазі. Волосок випадає, а замість нього виростає новий. Це нормальний фізіологічний процес, що відображає кілька фаз росту. Але якщо ці фази перестають змінювати один одного так, як було задумано природою, ви починаєте втрачати більше волосся. Вчені із США виявили молекулу мікроРНК, яка відповідає за регенерацію випавшого волосся. Відкриття допоможе відновлювати волосяний покрив без необхідності вирощувати нові клітини.

Біологи досліджували вплив клітин дермальних сосочків (ДС-клітини), які регулюють цикл зростання волосяного фолікула, припускаючи, що заміна цих клітин дозволить запустити ріст волосся у людини.

Головною проблемою на шляху створення таких клітин є те, що у лабораторних умовах їх вирощують у двовимірному середовищі, що не відповідає природному способу існування ДС-клітин у організмі.

Для розробки точніших копій клітин вчені створили їх 2D і 3D-версії, після чого ДС-клітини вживили піддослідним мишам для експерименту з регенерацією волосся.

Виявилося, що тривимірні клітини були найбільш ефективними і дозволили відновити майже 90% волосяного покриву тварин всього за 15 днів.

Автори відкриття припускають, що ключовим елементом ДС-клітин є їх молекули мікроРНК miR-218−5p, які відповідають за експресію генів і стимулюють зростання волосяного фолікула.

Біологи з’ясували, що при збільшенні рівня miR-218−5p ріст волосся дійсно активізувався, а при придушенні цих молекул зростання волосяних фолікул сповільнювалося.

Вчені припускають, що ізолювавши цю молекулу, у майбутньому вони зможуть створити потенційні ліки і розробити методи терапії для відновлення волосся. Така терапія буде набагато простішою, ніж заміна ДС-клітин.

«МікроРНК можна буде використовувати у препаратах на основі малих молекул. Таким чином ви можете створити крем або лосьйон, який має аналогічний ефект з набагато меншою кількістю проблем. Майбутні дослідження будуть спрямовані на використання саме цієї мікроРНК для стимулювання росту волосся», — заявили автори дослідження.

Британська асоціація дерматологів зацікавилася дослідженням. На їхню думку, втрата волосся може викликати порушення емоційного стану, враховуючи низьку самооцінку і втрату впевненості у собі.

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Все по темі:

Биологи, Гені, Чоловіки, Випадіння волосся.

Автор:

Телеграф
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