Біологи відкрили новий метод відновлення волосся у чоловіків

Біологи досліджували вплив клітин дермальних сосочків (ДС-клітини), які регулюють цикл зростання волосяного фолікула, припускаючи, що заміна цих клітин дозволить запустити ріст волосся у людини.
Головною проблемою на шляху створення таких клітин є те, що у лабораторних умовах їх вирощують у двовимірному середовищі, що не відповідає природному способу існування ДС-клітин у організмі.
Для розробки точніших копій клітин вчені створили їх 2D і 3D-версії, після чого ДС-клітини вживили піддослідним мишам для експерименту з регенерацією волосся.
Виявилося, що тривимірні клітини були найбільш ефективними і дозволили відновити майже 90% волосяного покриву тварин всього за 15 днів.
Автори відкриття припускають, що ключовим елементом ДС-клітин є їх молекули мікроРНК miR-218−5p, які відповідають за експресію генів і стимулюють зростання волосяного фолікула.
Біологи з’ясували, що при збільшенні рівня miR-218−5p ріст волосся дійсно активізувався, а при придушенні цих молекул зростання волосяних фолікул сповільнювалося.
Вчені припускають, що ізолювавши цю молекулу, у майбутньому вони зможуть створити потенційні ліки і розробити методи терапії для відновлення волосся. Така терапія буде набагато простішою, ніж заміна ДС-клітин.
«МікроРНК можна буде використовувати у препаратах на основі малих молекул. Таким чином ви можете створити крем або лосьйон, який має аналогічний ефект з набагато меншою кількістю проблем. Майбутні дослідження будуть спрямовані на використання саме цієї мікроРНК для стимулювання росту волосся», — заявили автори дослідження.
Британська асоціація дерматологів зацікавилася дослідженням. На їхню думку, втрата волосся може викликати порушення емоційного стану, враховуючи низьку самооцінку і втрату впевненості у собі.