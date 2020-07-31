Як правильно відмовити чоловікові в сексі, не образивши його

Не бійтеся опинитися недостатньо милою, гарною і зручною, адже на кону — ваше фізичне та емоційне здоров’я, повага до себе і до партнера.
Чим раніше дівчина привчається розуміти свої бажання та межі і чітко їх доносити, тим краще для її подальшого благополуччя.
Чоловіків у нашій культурі вчать “продавлювати” жінок, припускати, що “можливо” — це “так”, а “ні” — майже “так”. Якщо ви не хочете стати жертвою цієї системи, важливо давати відмову дуже чітко.
Найважливіше — “я не хочу” має бути вимовлене абсолютно чітко і зрозуміло.
Якщо ви зацікавлені в подальших сексуальних відносинах, сказати, на який час все переноситься. Позначення причини дозволяє пом’якшити відмову.
У випадку з незнайомими і малознайомими людьми, на вечірках, де вас застали зненацька і ви відчуваєте примус, можна використовувати правило “ні-йди-розкажи”.
Сказати тверде “ні”, негайно піти або відійти від людини, вийти з кімнати і — в разі загрози — сказати комусь, що вас примушують.
Якщо ви боїтеся образити людину, вона для вас важлива, пам’ятайте, що операцію потрібно провести в будь-якому випадку, але потрібно дати людині “анестезію”.
Для пом’якшення відмови рекомендується сказати: “Спасибі, мені дуже приємна твоя увага”, “Ти мені дуже симпатичний як людина, друг, колега…”, і далі має чітко звучати, чого ви хочете і не хочете.
Жінки, які звично використовують секс не для отримання взаємного задоволення, а для обміну його на якісь блага, маніпулюють ним “ти не викинув сміття — тиждень без сексу” або “не дам, поки не доведеш свою любов”, — вносять свій внесок у закріплення культури сексуального насильства.
Не кожен чоловік зупиниться після першої відмови, оскільки його вчили, що відмова — привід збільшити тиск. У цьому випадку важливо залишатися спокійною і впевненою, і повторити відмову стільки, скільки буде потрібно, обмежити фізичний доступ до вас і при необхідності — захищатися.
Секс — це те, що відбувається добровільно між двома дорослими дієздатними людьми в здоровому розумі і твердій пам’яті.