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Як правильно відмовити чоловікові в сексі, не образивши його

Як правильно відмовити чоловікові в сексі, не образивши його
23:05 Пт, 31 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Це питання хвилює багатьох жінок. І необхідно знайти правильний і коректний спосіб, як відмовити чоловікові в сексі, не заподіюючи йому страждань і самою не виглядати в його очах стервом. Чоловік пропонує те, що вам не хочеться або ви не можете, створюється тупикова і не приємна ситуація. Приймаючи рішення не в його користь необхідно враховувати його вдачу, навчіться ввічливо і доброзичливо говорити нехочу. Якщо жінці роблять пропозицію руки і серця, але у неї виникають суперечливі почуття по — цьому приводу, в цьому випадку не треба придумувати, як красиво відмовити в пропозиції. Краще чітко і тактовно пояснити причини відмови.

Не бійтеся опинитися недостатньо милою, гарною і зручною, адже на кону — ваше фізичне та емоційне здоров’я, повага до себе і до партнера.

Чим раніше дівчина привчається розуміти свої бажання та межі і чітко їх доносити, тим краще для її подальшого благополуччя.

Чоловіків у нашій культурі вчать “продавлювати” жінок, припускати, що “можливо” — це “так”, а “ні” — майже “так”. Якщо ви не хочете стати жертвою цієї системи, важливо давати відмову дуже чітко.

Найважливіше — “я не хочу” має бути вимовлене абсолютно чітко і зрозуміло.

Якщо ви зацікавлені в подальших сексуальних відносинах, сказати, на який час все переноситься. Позначення причини дозволяє пом’якшити відмову.

У випадку з незнайомими і малознайомими людьми, на вечірках, де вас застали зненацька і ви відчуваєте примус, можна використовувати правило “ні-йди-розкажи”.

Сказати тверде “ні”, негайно піти або відійти від людини, вийти з кімнати і — в разі загрози — сказати комусь, що вас примушують.

Якщо ви боїтеся образити людину, вона для вас важлива, пам’ятайте, що операцію потрібно провести в будь-якому випадку, але потрібно дати людині “анестезію”.

Для пом’якшення відмови рекомендується сказати: “Спасибі, мені дуже приємна твоя увага”, “Ти мені дуже симпатичний як людина, друг, колега…”, і далі має чітко звучати, чого ви хочете і не хочете.

Жінки, які звично використовують секс не для отримання взаємного задоволення, а для обміну його на якісь блага, маніпулюють ним “ти не викинув сміття — тиждень без сексу” або “не дам, поки не доведеш свою любов”, — вносять свій внесок у закріплення культури сексуального насильства.

Не кожен чоловік зупиниться після першої відмови, оскільки його вчили, що відмова — привід збільшити тиск. У цьому випадку важливо залишатися спокійною і впевненою, і повторити відмову стільки, скільки буде потрібно, обмежити фізичний доступ до вас і при необхідності — захищатися.

Секс — це те, що відбувається добровільно між двома дорослими дієздатними людьми в здоровому розумі і твердій пам’яті.

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Все по темі:

Правила, Секс, Чоловіки, Стосунки, Відмова.

Автор:

Телеграф
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