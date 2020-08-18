Квіти потрібні не тільки жінкам: як зберегти чоловіче здоров'я

Медики розповіли, які квіти стануть справжніми рятівниками при лікуванні і профілактиці імпотенції.

Квіточки допомагають навіть там, де погано справляються медикаменти.

Про їхню силу проти чоловічих хвороб лікарі знають з давніх часів.

Настурція

Невибагливу настурції вирощували ще століття тому. А її насіння з успіхом застосовували для усунення імпотенції. Зріле насіння настурції висушують і перетворюють на порошок. Чайну ложку заливають склянкою окропу, настоюють близько 2 годин, обгорнувши рушником або грілкою. Приймають настій після 17 годин. Можна розділити на два прийоми з невеликим проміжком часу.

Свіже листя настурції багаті сполуками фосфору, йоду, калію і вітамінами. Вони мають пікантну, легку гостроту і дуже смачні в салатах. Квітами настурції прикрашають страви, додають їх в оцет, сир. Сушені листя і квіти настурції змелюють в порошок, потім кладуть в будь-які страви в якості заміни перцю і солі.

Ромашка

Індійські цілителі здавна використовували сік ромашки для лікування імпотенції у чоловіків. Сучасні народні лікарі вдосконалили цей рецепт, додавши до нього деревій.

З ромашки та деревію віджимають по половіні чайної ложки соку і з'єднують разом. Суміш ділять навпіл: одну частину пріймають вранці, другу - ввечері. П'ють до вирішення проблеми.

Рослинний збір

Старовинний знахарська засіб - збір аїру, барвінку і жовтого латаття. Всі рослини подрібнюють, змішують в рівних частинах, поміщають в емальовану ємність і заливають горілкою. На самому маленькому вогні проварюють 7-9 хвилин. Охолоджену рідину переливають в скляний посуд. Приймають на світанку, коли ще темно, по 7-9 крапель. Таку ж дозу випивають увечері, при сутінках.