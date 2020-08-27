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Стильна борода: поради з відрощування для чоловіків

Стильна борода: поради з відрощування для чоловіків
14:52 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Навіщо відрощувати бороду? По-перше, це красиво. Власне, інші причини вигадати складно. Хіба що ваша конфесія вимагає носити бороду або просто катастрофічно лінь голитися.

Безсумнівно, кожен чоловік, що зважився на відрощування бороди, слідує власними критеріями. Хтось хоче виглядати стильно і модно, а хтось просто вирішив не мерзнути взимку.

Але в будь-якому випадку, відростити бороду Вам допоможуть поради наших фахівців.

Як швидко відростити бороду? Всього за 4 тижні!

Почавши відрощувати бороду потрібно утриматися від використання бритви і ножиць протягом 4-х тижнів. Варто відзначити, на це здатні тільки дійсно мужні люди. Не варто очікувати, що всі з захопленням сприймуть Ваше рішення.

Будьте готові до глузуванням друзів, колег і рідних. Обов'язково давайте їм відсіч і стійте на своєму. Будьте впевнені, пройшовши всі процеси відрощування бороди правильно, Ви додасте своїм зовнішнім виглядом додаткового магнетизму. Так що ж потрібно робити, щоб відростити гарну борідку?

Як відростити красиву бороду - основні правила

Перший етап - не торкатися до бритви 4 тижні. Це стосується навіть тих, хто зібрався відростити маленьку борідку. Основна помилка, спробувати сформувати форму бороди занадто рано. Більшість людей відмовляється від цієї ідеї саме на першому етапі.

До кінця 4-го тижня Вам вже слід визначитися з формою майбутньої бороди і лінією шиї. Вибирають її під форму обличчя і голови.

Часто неправильно підібрана форма бороди може стати величезною помилкою. Тому радимо звернутися до професійного стиліста. Часто через незвички на шкірі під бородою виникає роздратування. Але не варто відступати і перед цим випробуванням, адже це всього лише тимчасове явище. Умивайте бороду зі спеціальними засобами від роздратування.

Будьте готові, що після відрощування бороди потрібно додатково час по догляду за нею.

Як відростити бороду розібралися. А як доглядати?

Дотримуйтесь наших порад, і Ваша борода завжди буде пишною і привабливою:

Кожен раз, вмиваючись, обполіскуйте бороду водою;

Приймаючи душ або ванну, мийте бороду з шампунем для голови - це додасть додаткову пишність;

Регулярно підстригайте або підголювати зайві волоски зі щік і шиї (в залежності від обраної форми);

Кожен день розчісуйте бороду у напрямку росту волосся. Для бороди ідеальним вважається гребінь з широкими зубами;

Для додання додаткового обсягу, після вмивання розчешіть бороду проти росту волосся. А коли підсохне, пригладьте бороду в правильному напрямку.

Можна сказати, що борода - це величезна інвестиція в своє майбутнє. На підсвідомому рівні, дівчата сприймають бородатого чоловіка мудрішим, сильним і мужнім. Не упускайте свій шанс, можливо саме гарна борода допоможе Вам знайти своє щастя.

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Правила, Борода, Відрощування.

Автор:

Телеграф
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