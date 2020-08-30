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Неділя, 30.08.2020
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Молодий, а бурчить як старий дід: що робити, якщо чоловік починає фиркати

Молодий, а бурчить як старий дід: що робити, якщо чоловік починає фиркати
13:21 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Напевно, самий ідеальний і поступливий чоловік теж іноді бурчить. Якщо таке явище спостерігається два-три рази на рік - можна пережити (ми дозволяємо собі по два рази на день), а якщо бурчання стає рідкістю?

Що робити, як звести до мінімуму кількість несприятливих днів? Для початку спробуємо розібратися в причинах виникнення невдоволення.

Чоловік втомлений

Не кожен чоловік може ясно сформулювати свої почуття, але часто невиразне бурчання можна перевести так: я втомився бути винним. У цьому випадку корисно рідше приставати до нього по дрібницях, а розмови по-крупному починати з ... похвали. Тільки щиро. Завжди знайдеться за що похвалити і подякувати. Чоловік не може бути ідеальним з усіх боків хоча б тому, що він чоловік, і до багатьох життєвих речей відноситься не по-нашому, жіночому. Звичайно, хвалити щохвилини і з кожного приводу не годиться - тут навіть самий прагматичний розум дасть слабину і подумає про себе казна-що. Але нечастая похвала - велика помічниця в нормалізації домашньої обстановки.

Чоловік хворий

Чоловіки хворіють рідко, тому, коли таке трапляється, вони стають беззахисними, як маленькі діти. Висока температура прирівнюється до прощання з життям, від необхідності визнати своє тимчасове безсилля страждає самолюбство, а капризи доходять іноді до смішного. В цьому випадку виручить жіночий оптимізм і досвід материнства. Хвалити доведеться теж по-дитячому: за своєчасно прийняту таблетку або стійко витриману процедуру. Головним розрадою для хворого, так і для себе теж, стане аксіома: і це пройде, а вміння довести, що хвороба не смертельна обнадіє і заспокоїть буркотун. Не сумуйте, якщо не побачите в улюблених очах іскри подяки, прийде час, і вони обов'язково з'являться.

Чоловік важкий

Складніше йде справа, якщо у чоловіка просто важкий характер. Проти натури немає мікстури, хіба що терпіння. Але і в цьому випадку зайве добре і співчутливе слово не завадить. Варто придивитися - чоловіки потребують і в ласці, і в підтримці, і в схваленні, і в нових іграшках. Так, саме в іграшках, ви не помилилися. Планшети, новинки комп'ютерної техніки і інтернеті, все це цікаво вашому чоловікові і він не відмовиться, якщо ви подаруєте йому останню модель смартфона, про яку він так довго мріяв. Їм важлива наша оцінка їхньої праці і зусиль, нехай навіть не завжди плідних. В кінцевому підсумку, вся чоловіча діяльність здійснюється заради нас, жінок і заради благополуччя сім'ї.

Так давайте будемо ставити їм гарні оцінки, наприклад четвірку з плюсом або п'ятірку з мінусом. Погодьтеся, це не одне і те ж.

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Кохання, Стосунки, Чоловік.

Автор:

Телеграф
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