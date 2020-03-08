Вчені розповіли, чому небезпечно "залипати" в телефон

Новини шоу бізнесу:Смартфони стали частиною нашого життя, дехто жартує, що вони як продовження руки.

Нещодавнє дослідження канадських вчених свідчить про те, що така тенденція не є здоровою. І річ не лише у психологічній залежності, а й в безпеці, пише CNN.

Відтак, дослідники просять хоча б говорити або слухати музику, але не "залипати" постійно в телефон. Залежність від смартфонів не тільки робить людей самотніми, але й загрожує їхньому здоров'ю і життю.

Вчені дослідили, як дорожні аварії за участі пішоходів пов'язані з використанням ними смартфонів. Виявилося, у людей, які "залипають" у смартфон чи набирають текстові повідомлення, більше шансів потрапити в аварію, ніж у тих, хто говорить або слухає музику.

Цікаво, що при наборі повідомлень пішоходи частіше потрапляють у небезпечні ситуації, адже не дивляться по боках, коли переходять дорогу. Для порівняння: людям, які говорять телефоном, треба трохи більше часу для переходу, а музика на безпеку не впливає, йдеться в дослідженні.