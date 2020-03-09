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Лікарі розповіли, чому після основних страв хочеться солодкого

Лікарі розповіли, чому після основних страв хочеться солодкого
02:58 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Для більшості людей бажання з'їсти що-небудь солодке після їжі – це не патологічна тяга, а просто звичка,а але також це може означати хворобу.

Багато людей відчувають бажання з'їсти після їжі десерт. Для тих, кому необхідно схуднути або знизити споживання цукру, це може бути проблемою, пише Times Now.

Фахівці відзначають, що дуже важливо розуміти причину такої пристрасті до цукру, особливо коли людина намагається уникнути його.

Чому ж виникає сильне бажання з'їсти солодке?

За словами експертів, для більшості людей це не просто звичка. Більшість просто звикли до того, щоб закінчувати трапезу чимось солодким. Якщо ви намагаєтеся зменшити споживання цукру, краще позбутися цієї звички.

Вони пояснюють, що одна з причин, бажання цукру, є незбалансований раціон, в якому переважає їжа, багата на крохмаль та рафіновані вуглеводи. Вона дуже швидко засвоюється організмом, і це призводить до раптово сплеску, а потім до зниження рівня цукру в крові. Раптове падіння цукру може викликати сильну тягу до солодкого.

Які продукти не бажано їсти зранку

Регулярні різкі коливання цукру в крові вкрай негативно позначаються на стані підшлункової залози, сприяючи розвитку метаболічних порушень, з якими асоціюються ожиріння, діабет і серцево-судинні порушення.

Щоб уникнути тяги до цукру, переконайтеся, що ви дотримуєтеся збалансованої й здорової дієти. Чищення зубів після їжі може також допомогти зменшити тягу до солодкого.

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Солодке, Звичка, Звичка їсти солодке.
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