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Потреба води: поширені ознаки нестачі води в організмі

Потреба води: поширені ознаки нестачі води в організмі
13:43 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Потрібно споживати достатньо кількість води, щоб наше тіло було здоровим, а організм міцним.

Багато людей через певні обставини споживають дуже мало води, вважаючи, що чай, сік, та інші напої замінюють воду. Проте, запам’ятайте, це не так. Для здоров'я організму потрібна саме вода. Оскільки організм людини дуже розумний механізм, він сам іноді натякає на потребу води. Ми наведемо декілька ознак того, що ви п’єте занадто мало води.

1. Сильна спрага та сухість у роті

Це найпопулярніша ознака зневоднення. Щоб позбутися від сухості, випийте звичайної чистої води. Вона зволожить слизові оболонки ротової порожнини та горла, і ви надовго забудете про дискомфорт. Намагайтеся тримати при собі завжди пляшку води, та пити її, як тільки відчуваєте сухість у роті.

2. Пересушена шкіра

Шкірі дуже потрібна волога для підтримки здорового вигляду, пружності та гладкості. Прослідкуй, якщо ваша шкіра залишається сухою навіть після зволожувальних кремів – це сигнал організму про нестачу води. Візьміть за правило випивати 2 літри води щодня, і побачите, як змінюється ваша шкіра.

3. Головні болі

Не очікували? Нестача води та головні болі взаємопов'язані. Також при нестачі вологи ви можете відчувати запаморочення, різкий пульсуючий біль у скронях.

4. Втома та сонливість

При зневодненні організм бере воду з крові. Це зменшує концентрацію кисню, що надходить до органів, і ви починаєте постійно позіхати. Разом з ним виникає бажання постійно спати.

5. Поява болю у суглобах

Хрящові диски зменшують тертя кісток одна до одної. Результатом зневоднення організму стане появи дискомфорту при ходьбі або фізичних навантаженнях.

6. Розлад травлення

Через нестачу рідини, шлунковий сік травмує внутрішні органи. З’являється печія та інші розлади.

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7. Тривалі, затяжні хвороби.

Вода дає можливість тілу постійно вимивати шкідливі токсини. Органи працюють, як машина, фільтруючи відходи організму, але якщо ви не будете підживлювати своє тіло водою, воно не буде працювати належним чином. Зрештою, у зневодненому організмі органи починають "тягнути" воду з тих областей, де вона є, наприклад, кров, що призводить до цілого набору нових проблем.

Виробіть у собі корисну звичку – як тільки прокинулися вранці, випийте склянку води, та протягом дня дотримуйтесь водного балансу. Для кожної людини необхідна кількість води співвідноситься із вагою, але мінімальна її кількість – не менше 1,5-2 літрів на день. Бережіть своє здоров’я.

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