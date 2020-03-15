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Доктор Комаровський розповів про види коронавірусу

Доктор Комаровський розповів про види коронавірусу
14:55 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф today.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Євген Комаровський продовжує в своїх відеоблогах відповідати на питання про смертельний коронавірус COVID-19 і розповідає, як можна уберегти себе і близьких.

За словами педіатра, у світі є два різновиди коронавіруса, які відрізняються один від одного по своїй силі і тяжкості хвороби: підвид, який викликає більш важку хворобу, становить близько 70%, а легку – 30%. Динаміка у світі відзначається у сторону зменшення від більш отруйного виду і збільшення в бік більш легкого вірусу.

Це пов’язано з тим, що люди з важкою формою хвороби вже мало з ким контактують, а хворі з легкою формою активно передають вірус іншим людям.

Вірусні частинки в ліфті багатоквартирного будинку осідають протягом декількох хвилин. Вірус може бути на кнопці ліфта, на дверній ручці, тому лікар просить не торкатися руками до цих поверхонь, а на кнопку ліфта натискати ліктем або кулаком.

Миття рук Євген Комаровський називає найкращою профілактикою захворювання. Мити руки необхідно ретельно і не менше 20 секунд.

Доктор Комаровський прокоментував перший випадок коронавірусу в Україні

Комаровський зазначає, що коронавірус зберігається в повітрі у приміщеннях досить короткий час, а на металевих поверхнях або дверних ручках у будинках інфекція здатна триматися до 10 годин.

Раніше повідомлялося, як коронавірус потрапляє в організм людини і для кого Covid-19 смертельно небезпечний. За даними Медичної асоціації США, коронавірус Covid-19 найчастіше вражає людей від 40 до 60 років.

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Комаровский, Доктор Комаровский, Поради, Коронавірус, Види вірусу.
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