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Чим небезпечне нанесення парфумів на окремі ділянки тіла

Чим небезпечне нанесення парфумів на окремі ділянки тіла
20:00 Пн, 16 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Медики б'ють на сполох.

Парфуми, туалетна вода, лосьйони є в арсеналі будь-якої сучасної жінки. Нанесення ароматичної рідини у багатьох стає щоденним ранковим ритуалом. Однак медики б'ють на сполох: далеко не всі місця на тілі, куди пані звикли розпорошувати, наприклад, парфуми, виявляються безпечними й деколи виникають різного роду проблеми.

Шия і груди

Багато жінок помітили, що сучасні ароматичні рідини далеко не такі, якими вони були ще 15-20 років тому. Тепер духи, навіть відносно недорогі, часто володіють більш стійкими ароматами, мають яскраво виражені акценти, а ще можуть бути будь-якого кольору, привабливого, з точки зору маркетингу. Всього цього парфумерна промисловість досягла завдяки розвитку науково-технічного прогресу і, зокрема, різних відкриттів у галузі неорганічної хімії.

Одночасно з подібними нововведеннями Європейська комісія по ендокринним порушенням почала здійснювати класифікацію хімічних речовин і з'єднань, найбільш часто використовуваних у виробництві парфумерії й побутової хімії, на різні категорії, з точки зору негативного впливу на здоров'я.

Так, речовина діетилфталат, широко використовується для фіксації аромату, яку часто маркують на упаковках товару, як DEP, прийнято в класифікацію потенційно небезпечних хімікатів, які порушують гормональні функції деяких залоз. Наприклад, фахівці з Американської Асоціації Клінічних Ендокринологів категорично не радять наносити парфуми й туалетну воду, які мають у своєму складі DEP, на ділянку грудей і шиї.

В цей момент ведуться дослідження, які вже побічно підтверджують потенційний негативний вплив цієї речовини на роботу щитовидної залози людини. Щоденне нанесення рідини з цим небезпечним з'єднанням здатне спровокувати розвиток гіпертиреозу.

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Про те, що в область грудей не слід наносити леткі аромати з нотками свіжості, а також цитрусів і різних кольорів, радять і лікарі-алергологи з університетської клініки, Гетеборг, Швеція. Таким чином виникає великий ризик сенсибілізації — підвищеної чутливості та розвитку алергічного подразнення. Навіть у людини, зовсім не схильної до алергії, подібні активні, леткі аромати, розпорошені в районі носа, здатні спровокувати появу полінозу, кон'юнктивіту або нападів бронхіальної астми.

Волосся

Всесвітня організація охорони здоров'я щорічно публікує аналітичні доповіді про поточну ситуацію і тенденції щодо пріоритетних питань охорони здоров'я. Згідно зі статистичними даними, більш ніж 30% населення планети серйозно страждає від алергічних реакцій на летючі хімічні сполуки, які повсюдно використовуються в побуті. Одна людина, що використовує ароматизовані продукти, здатна викликати проблеми зі здоров'ям у десятка інших, які випадково опинилися поруч.

Експерти в області парфумерії називають волосся людини найактивнішими розповсюджувачами ароматів і публікуючи поради, як краще зберегти на собі запах улюблених парфумів, рекомендують жінкам розпорошувати рідини безпосередньо над головою. Мільйони споживачів використовують такий метод нанесення духів. У всякому разі фахівці Євразійської асоціації трихолог і Європейського товариства з питань дослідження волосся заявляють, що щоденне нанесення ароматичних рідин на голову веде до неминучої алопеції й навіть до розвитку таких захворювань, як гіперкератоз і склеродермія.

Волосся — найбільш уразливі для впливу шкідливих хімічних сполук і здатні агресивно поширювати отримані аромати в навколишнє середовище. Тому вони — найнебезпечніші місця людського тіла для нанесення парфумерної продукції.

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Духи, Аромат, Краса, Жінки, Парфуми, Небезпека парфум.
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