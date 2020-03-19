Які антисептики дійсно допоможуть захиститися від вірусів

Новини шоу бізнесу:Антисептики в період епідемії коронавіруса є єдиним засобом, який вбиває шкідливі мікроорганізми на поверхні шкіри і побутових предметів.

Вірус здатний деякий час виживати у зовнішньому середовищі, тому, щоб мінімізувати ризик зараження коронавірусом потрібно користуватися антисептиками з вмістом спирту не менше 60%, або хлоргексидину (2%).

Більшість людей використовує антисептики у вигляді спрею. Ними зручно дезінфікувати в першу чергу руки. Найчастіше в побуті використовуються й різноманітні гелі. Вони не розтікаються, як препарати на водній основі, і мають тривалий розхід. Також можна купити в аптеці спиртовмісні серветки і обробляти ними ключі, сумки, мобільні телефони та планшети.

На крайній випадок, при відсутності інших варіантів, можна купити антисептик у вигляді крему. Він переважно призначений для боротьби з бактеріями, а не вірусами, але також може використовуватися як засіб гігієни.

Приготувати антисептик, який дійсно буде вбивати віруси, можна і вдома. Для цього змішайте 800 мл етилового спирту, 40 мл перекису водню і 15 мл гліцерину. Додайте необхідну кількість кип’яченої або дистильованої води і зберігайте рідину в герметичній ємності. Обробляти антисептиком руки необхідно мінімум 30 секунд, щоб всі мікроби загинули.

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