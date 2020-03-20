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Як правильно поєднувати їжу та спорт

Як правильно поєднувати їжу та спорт
07:40 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Тренування особливо корисні для здоров'я, вони, зокрема, покращують здібності до навчання, увагу, настрій, тощо.

Коли ми починаємо займатися спортом, то одразу ж замислюємося над тим, коли краще їсти – до чи після тренування, щоб ефект від вправ був максимальним.

Дієтолог Світлана Фус запевняє: не варто дотримуватись графіків інших спортсменів.

Коли йдеться про поєднання їжі та спорту, то має значення лише ваш індивідуальний режим.

Якщо вам комфортно тренуватися вранці після підйому, то ви можете поснідати після тренування.

Якщо ваше тренування відбувається вдень, за кілька годин до нього потрібно обов'язково повноцінно поїсти. Це забезпечить організм енергією. В іншому випадку ви будете відчувати млявість і втому.

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Якщо тренування ввечері, то за 1–1,5 до нього потрібно повечеряти. А після нічого не їсти або ж приготувати легку вечерю. Все залежить від того, за скільки годин до сну у вас тренування. Головне – не вживати більше калорій, ніж витрачаєте.

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Спорт, Їжа, Харчування, Тренування, Як поєднати спорт та їжу.
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