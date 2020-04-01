У МОЗ повідимили чим лікують Covid-19

Новини шоу бізнесу:Найближчим часом МОЗ оприлюднить дозування ліків, які допоможуть у лікуванні коронавірусу.

Комбінація препаратів проти малярії, ревматоїдного артриту та ВІЛ-інфекції в певних клінічних станах може бути допущена для лікування коронавірусної хвороби. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

“Наразі офіційна позиція МОЗ щодо лікування хворих викладена в стандарті надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Доказової бази щодо специфічної терапії коронавірусної хвороби ВООЗ поки не оприлюднила”, - сказав Ляшко.

За його словами, у той же час є локальні протоколи, протоколи певних країн, які передбачають застосування препаратів, які мають доказову базу для лікування, інших препаратів.

“Наприклад, проти малярії, ревматоїного артриту, ВІЛ-інфекції. Саме комбінація цих препаратів в певних клінічних станах може бути допущена для лікування коронавірусної хвороби. Однак, всі дози препаратів, клінічні показники будуть найближчим часом опубліковані МОЗ, які дозволить використовувати зазначені препарати. Всі ці схеми лікування розглядає експертна група науковців”, - наголосив Ляшко.

Нагадаємо, на ранок 1 квітня в Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 - летальні.