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Четвер, 02.04.2020
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Лікарі попередили про погіршення самопочуття через погодні умови цього тижня

Лікарі попередили про погіршення самопочуття через погодні умови цього тижня
10:22 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Так, з четверга й до неділі спостерігатимуться субкомфортні погодні умови, зокрема найбільше субкомфорт відчуватиметься сьогодні - до показника в -11.

Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні до кінця тижня очікуються субкомфортні погодні умови, тож у людей можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість, зниження імунітету, а також неуважність та швидка стомлюваність. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.

У таких погодних умовах людина може відчувати помірне теплонавантаження, суб’єктивне тепловідчуття – дуже тепло. У цьому випадку можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість.

Також терморегуляторне навантаження може бути слабким, і відмічається як - "прохолодно", у цьому випадку може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету.

Справжнє тепло сьогодні завітає до України: +13 на термометрі

Нагадаємо, що в Україні у четвер, 2 квітня, опадів не очікується, повітря вдень прогріється до 13 градусів тепла.

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