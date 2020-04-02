Лікарі попередили про погіршення самопочуття через погодні умови цього тижня

Новини шоу бізнесу:Так, з четверга й до неділі спостерігатимуться субкомфортні погодні умови, зокрема найбільше субкомфорт відчуватиметься сьогодні - до показника в -11.

Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні до кінця тижня очікуються субкомфортні погодні умови, тож у людей можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість, зниження імунітету, а також неуважність та швидка стомлюваність. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.

У таких погодних умовах людина може відчувати помірне теплонавантаження, суб’єктивне тепловідчуття – дуже тепло. У цьому випадку можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість.

Також терморегуляторне навантаження може бути слабким, і відмічається як - "прохолодно", у цьому випадку може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету.

Нагадаємо, що в Україні у четвер, 2 квітня, опадів не очікується, повітря вдень прогріється до 13 градусів тепла.