Місця в супермаркетах, де збирається найбільше шкідливих мікроорганізмів

Новини шоу бізнесу:Прийміть всі заходи безпеки.

Сучасні супермаркети здаються чистими та безпечними. Але насправді в них може бути повно хвороботворних мікробів і бактерій. Вони ховаються в кожному куточку магазину, і ви можете легко принести їх разом з покупками у ваш будинок. Щоб не допустити цього, необхідно прийняти всі необхідні заходи безпеки. Ми підібрали найбільш забруднені точки в супермаркетах, де потрібно бути особливо уважними, інформує Ukr.Media.

Візки й кошики

Опиняючись в супермаркеті, ми відразу ж беремо візок або кошик. І це одне з найбільш забруднених небезпечними мікроорганізмами предметів в магазині. За ручки візків щодня береться сотні людей. Таким чином, можна легко підхопити будь-яку хворобу. Іспанські вчені провели дослідження і виявили, що близько 50% ручок кошиків і візків вражені ентеробактеріями. З цієї причини експерти настійно рекомендують насамперед протирати ручки дезінфекційними серветками.

Дверцята холодильників

Наступний небезпечний об'єкт в магазинах — дверцята і ручки холодильників і морозильних камер, де зазвичай зберігають напої, заморожені продукти та м'ясо. Результати одного з досліджень показало, що одна ручка на магазинному холодильнику містить більш ніж 33 тисячі бактерій і мікробів. Крім того, мікроорганізми на цих поверхнях розмножуються досить швидко. Тому перш, ніж відкривати дверцята, спочатку продезінфікуйте їх спеціальним засобом.

Заморожені продукти

Перед тим, як купити подібні товари харчування, ви повинні упевнитися, що вони герметично упаковані й не протікають. У розірваний пакет або коробку дуже легко потрапляють хвороботворні мікроорганізми.

Сумка для покупок

Відмова від одноразових пакетів і перехід на тканинну сумку для бакалії, є правильним вибором. Однак, слід розуміти, що на ній може міститися велика кількість мікробів. З цієї причини фахівці рекомендують після кожного використання мити свою сумку з милом, особливо якщо ви несли в ній швидкопсувні продукти.