Скачать
Понеділок, 06.04.2020
Інфекціоністи вважають, що повинно захворіти коронавірусом 80% українців
Інфекціоністи вважають, що повинно захворіти коронавірусом 80% українців
Хто винний у масштабних пожежах у Чорнобильській зоні
Хто винний у масштабних пожежах у Чорнобильській зоні
Мати тренера Хосепа Гвардіоли вмерла через коронавірус
Мати тренера Хосепа Гвардіоли вмерла через коронавірус
На туристичних островах Греції введено жорсткий карантин
На туристичних островах Греції введено жорсткий карантин

Місця в супермаркетах, де збирається найбільше шкідливих мікроорганізмів

Місця в супермаркетах, де збирається найбільше шкідливих мікроорганізмів
22:30 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Прийміть всі заходи безпеки.

Сучасні супермаркети здаються чистими та безпечними. Але насправді в них може бути повно хвороботворних мікробів і бактерій. Вони ховаються в кожному куточку магазину, і ви можете легко принести їх разом з покупками у ваш будинок. Щоб не допустити цього, необхідно прийняти всі необхідні заходи безпеки. Ми підібрали найбільш забруднені точки в супермаркетах, де потрібно бути особливо уважними, інформує Ukr.Media.

Візки й кошики

Опиняючись в супермаркеті, ми відразу ж беремо візок або кошик. І це одне з найбільш забруднених небезпечними мікроорганізмами предметів в магазині. За ручки візків щодня береться сотні людей. Таким чином, можна легко підхопити будь-яку хворобу. Іспанські вчені провели дослідження і виявили, що близько 50% ручок кошиків і візків вражені ентеробактеріями. З цієї причини експерти настійно рекомендують насамперед протирати ручки дезінфекційними серветками.

Дверцята холодильників

Наступний небезпечний об'єкт в магазинах — дверцята і ручки холодильників і морозильних камер, де зазвичай зберігають напої, заморожені продукти та м'ясо. Результати одного з досліджень показало, що одна ручка на магазинному холодильнику містить більш ніж 33 тисячі бактерій і мікробів. Крім того, мікроорганізми на цих поверхнях розмножуються досить швидко. Тому перш, ніж відкривати дверцята, спочатку продезінфікуйте їх спеціальним засобом.

Заморожені продукти

Перед тим, як купити подібні товари харчування, ви повинні упевнитися, що вони герметично упаковані й не протікають. У розірваний пакет або коробку дуже легко потрапляють хвороботворні мікроорганізми.

Яким повинен бути інтим під час пандемії

Сумка для покупок

Відмова від одноразових пакетів і перехід на тканинну сумку для бакалії, є правильним вибором. Однак, слід розуміти, що на ній може міститися велика кількість мікробів. З цієї причини фахівці рекомендують після кожного використання мити свою сумку з милом, особливо якщо ви несли в ній швидкопсувні продукти.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Супермаркет, Вирус, Мікроби, Мікроорганізми.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Шукаєш, що почитати на карантині:для тебе добірка найцікавіших книг
02 Кабмін зробив роз'яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину
03 Енріке Іглесіас вразив мережу чуттєвим відео з донечкою (Відео)
04 Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків 6-го квітня 2020 року
05 Благовіщення 7 квітня 2020 року - історія свята, прикмети, що не можна робити
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Запустили конкурс IT-проектів, які боряться з пандемією
Запустили конкурс IT-проектів, які боряться з пандемією
Більше ніж 20 тисяч заражених коронавірусом у Бельгії
Більше ніж 20 тисяч заражених коронавірусом у Бельгії
Як держава буде допомагати громадянам пережити карантин
Як держава буде допомагати громадянам пережити карантин
Уряд назначив нового керівника Чорнобильської зони
Уряд назначив нового керівника Чорнобильської зони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся