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МОЗ повідомило про складну ситуацію із запасами донорської крові

МОЗ повідомило про складну ситуацію із запасами донорської крові
06:13 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:В Україні - складна ситуація з запасами донорської крові, через це в зоні ризику опинилися громадяни, які потребують термінового хірургічного втручання.

МОЗ просить місцеву владу забезпечити транспортування донорів до пунктів забору крові.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз запаси крові знизилися у 2-4 рази по всій Україні. Ця ситуація неприпустима. Тому ми звернулися до голів обласних державних адміністрацій з проханням забезпечити прийом спеціалізованими установами та закладами переливання крові осіб, які виявили бажання бути донорами з мінімальним контактом таких осіб між собою. Також важливо, щоб було організовано транспортування осіб, які виявили бажання бути донорами, до спеціалізованих установ, у зв'язку з обмеженням роботи громадського транспорту”, - сказав Максимов.

Як повідомляв Укрінформ, МОЗ запускає відповідну інформаційну кампанію щодо здачі крові.

Також раніше Київський міський центр крові закликав здавати кров, адже через карантин кількість донорів зменшила втричі.

Як повідомлялося, уряд з 6 квітня запровадив додаткові заходи із запобігання розповсюдженню коронавірусу. Зокрема, не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту - респіратора або захисної маски.

Також заборонено переміщення групою понад дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років. Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.

Станом на ранок 17 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4662 випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.

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Все по темі:

Здоровья, МОЗ, Степанов, Україна, Донори, Запаси крові, Складна ситуація, Переливання крові.
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