Названо попереджувальні знаки серцевого нападу

Новини шоу бізнесу:Кардіологи попереджають: тихі серцеві напади, залишаючись невиявленими, руйнують організм.

Коли відбувається тихий серцевий напад, людина можете не здогадуватися про це, тому важливо звертати пильну увагу на всі зміни роботи організму, які можуть виявитися попереджувальними знаками небезпечного для життя порушення міокарду.

Як повідомляє MedikForum, серцеві напади є небезпечними для життя порушеннями, що означають раптове блокування подачі крові до серця. Загальні ознаки серцевого нападу включають біль у грудях, задишку, сильне почуття тривоги. Але існують відмінні від них малопомітні, мімікруючі під інші відхилення напади.

Наукові фахівці Гарвардської медичної школи (США) констатують, що серцеві напади часто проходять непомітно, або помилково трактуються людьми як щось менш серйозне. За їхніми словами, фактично близько половини всіх серцевих нападів виявляються тихими, що значно підвищує ризик смерті від ІХС (ішемічна хвороба серця).

«Ви можете не розуміти, що перенесли серцевий напад. Тихий інфаркт міокарда викликає 45% серцевих нападів, вражає чоловіків частіше, ніж жінок. Ці небезпечні порушення «мовчазні», тому що при їхньому виникненні симптомам не вистачає інтенсивності класичного серцевого нападу», - наводяться слова вчених у виданні Express.

Вони назвали три попереджувальних знаки того, що у людини може бути тихий серцевий напад. «Ознаки того, що у вас може бути тихий серцевий напад, включають нудоту, холодний піт, запаморочення», - розповів доктор Хорхе Плутски.

Медик підкреслив, що симптоми інфаркту можуть бути легкими і короткими, їх легко прийняти за дискомфорт через інші, менш серйозних проблем. Особливо часто їх ігнорують чоловіки.

Лікарі з Клініки Майо підтримують: при серцевому нападі можна не відчувати болю в грудях, задишки, які є характерними попереджувальними знаками небезпечного порушення. Відчуття, що виникають при інфаркті, іноді нагадують розлад шлунку, грипозний стан, напругу грудних м'язів.

Кардіологи попереджають: тихі серцеві напади, залишаючись невиявленими, руйнують організм. «Ваше серце потребує багатої киснем крові, щоб функціонувати. Наліт жиру, холестерину, інших речовин, які накопичились в артеріях, здатні в різній мірі перекривати потік крові до серця, пошкоджуючи м'яз», - відзначають експерти.

Вони констатують, що тихі серцеві напади зазвичай виявляються по електрокардіограмі, яка виявляє пошкодження серцевого м'яза.