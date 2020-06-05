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У ВООЗ нагадали, як правильно носити захисні маски і які краще обрати
У ВООЗ нагадали, як правильно носити захисні маски і які краще обрати

У ВООЗ нагадали, як правильно носити захисні маски і які краще обрати

У ВООЗ нагадали, як правильно носити захисні маски і які краще обрати
21:25 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Гендиректор ВООЗ нагадав, що маски можуть створювати помилкове відчуття безпеки, змушуючи людей нехтувати іншими заходами захисту.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала носіння тканинних масок в регіонах з високими темпами поширення коронавірусу.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, передає НВ.

За його словами, ВООЗ рекомендує дотримуватися масочного режиму в громадських місцях, де важко тримати фізичну дистанцію, зокрема, в громадському транспорті, магазинах або в інших людних місцях.

Рекомендація стосується в першу чергу осіб у віці 60 років і старше, з хронічними захворюваннями, якщо неможливо забезпечити фізичне дистанціювання.

При цьому гендиректор ВООЗ нагадав, що маски можуть створювати помилкове відчуття безпеки, змушуючи людей нехтувати такими заходами, як миття рук і фізичне дистанціювання.

"Одні тільки маски не захистять вас від COVID-19. Маски не замінюють фізичне дистанціювання, гігієну рук і інші заходи громадської охорони здоров'я. Маски корисні тільки як частина комплексного підходу", - наголосив Гебреєсус.

ВООЗ рекомендує використовувати тришарові тканинні маски з різних матеріалів:

Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 5 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 391 136 особи. Водночас, одужали 2 869 963 людей. Всього у світі інфіковано 6 632 985 осіб.

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Здоровья, Правила, ВООЗ, Тришарові маски, Правильно носити.
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