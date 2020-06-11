Поради експертів, щодо вдягання маски у спеку

Експерти розповіли, чи варто носити маску під час спеки і як це робити, передає CNN.

Хоча у вас може виникнути бажання відмовитися від маски до осені, професор епідеміології в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі і директор університетського Центру глобального здоров'я і здоров'я іммігрантів Енн Рімоін просить утриматися від цієї дії.

"Важливо носити маску і дотримуватися соціальної дистанції", - сказала вона, посилаючись на дослідження, опубліковане раніше в цьому місяці, яке показало, що обидві заходи захисту є найбільш ефективними для запобігання передачі коронавірусу.

"Якщо ви задихаєтеся під маскою, це, ймовірно, тому, що вона затримує тепло всередині. Ключове питання полягає в тому, що коли ми дихаємо, ми охолоджуємо тіло, тому носіння маски, яка дуже швидко нагрівається, може привести до підвищеної температури при сильній спеці, особливо якщо вона супроводжується вологістю", - говорить доктор Річард Венцель, професор кафедри інфекційних захворювань в медичній школі Університету Співдружності Вірджинії.

Професор радить зняти маску, якщо ви відчуваєте, що вам важко дихати, але при цьому намагайтеся дотримуватися дистанції - відійдіть в тінь і випийте води. Якщо у вас калатає серце і паморочиться голова - зверніться до лікаря, оскільки це ознаки теплового удару.

Фахівці також назвали кілька правил носіння маски в спеку в умовах коронавірусу.

1.

Уникайте спеки, якщо це можливо

"Якщо ваш похід на вулицю може почекати - відкладіть справи до того моменту, коли на вулиці стане прохолодніше", - каже Рімоін.

В умовах сильної спеки і вологості дихати через маску буде важко. Рімоін пропонує вирушати у справах вранці або ввечері, коли спека спадає.

2.

Підберіть дихаючий матеріал для маски

Часто проблеми з диханням можуть бути пов'язані з матеріалом, з якого зроблена маска.

"Те, як вільно ви можете дихати через матеріал, так само важливо, як його здатність зупиняти поширення хвороб", - зазначає Рімоін.

За її словами, ідеальна тканинна маска для обличчя повинна щільно прилягати до вашого обличчя, і ви повинні бути в змозі випрати і висушити її, не пошкоджуючи її форму. Багато хто віддає перевагу бавовняним маскам через їх легкість.

3.

Переконайтеся, що ви одягнули маску правильно

Якщо у вас проблеми з диханням через маску, переконайтеся, що ви носите її правильно. Маска повинна закривати ніс і рот і щільно прилягати до боків обличчя, але при цьому залишатися вільною всередині, щоб дихання не було важким.

4.

Носіть з собою запасну маску

Волога маска може прилипнути до вашого обличчия і заважати вашому диханню. Якщо ви відчуваєте, що пітнієте під маскою, змініть її на запасну.

Венцель зазначає, що запасну маску можна носити в пластиковому пакеті зіп-лок, щоб зберігати її чистоту.

5.

Одягайте маску, коли це необхідно

Ризик виникнення коронавірусу зазвичай знижується на відкритому просторі, де вітер розсіює вірус, і ви можете дотримуватися дистанції з іншими людьми.

Басейни і пляжі, як правило, теж безпечні, так як вважається, що вода не містить вірусу. Просто тримайтеся на відстані від інших людей у воді і поза нею.

Носити маску у воді непрактично, але її все одно слід надягати, коли ви виходите з неї, особливо якщо ви не можете досягти необхідної відстані між вами і іншими людьми.