Медики не радять пити у спеку чай, каву та алкоголь

У спеку вживання достатньої кількості води допомагає уникнути зневоднення. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я в Facebook.

Причинами зневоднення може бути: підвищене потовиділення при високій температурі тіла або навколишнього середовища, надмірних фізичних навантаженнях; обмеження споживання рідини; деякі захворювання, що супроводжуються збільшенням кількості сечі (діабет); харчові отруєння, які супроводжуються діареєю, блювотою; вживання в їжу продуктів, які посилено виводять воду (чай, кава, алкоголь); прийом деяких ліків (діуретики, нейролептики, антигіпертензивні й антигістамінні препарати); тепловий або сонячний удар; опіки.

"Вживання достатньої кількості води, особливо у спеку, допомагає уникнути зневоднення. Перша його ознака – спрага, що з'являється у разі втрати води в організмі. При нормальних життєвих умовах зневоднення легше уникнути, аніж відновлювати організм після дегідратації", - йдеться у повідомленні.

Медики рекомендують щоденно пити 2 – 3 літри негазованої чистої води невеликими порціями.