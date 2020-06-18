МОЗ проведе масове ІФА-тестування на коронавірус для перевірки населення

Ляшко заявив, що в Україні потенційно можуть хворіти на COVID-19 до 132 тис. осіб. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що в Україні за даними моделювання, потенційно можуть хворіти на COVID-19 до 132 тис. людей і щоб перевірити ці ймовірні дані, МОЗ засукає масове тестування методом ІФА.

"ВООЗ нещодавно провела дослідження і повідомила, що в усіх країнах світу в середньому виявляється 30% випадків коронавірусної хвороби, всі інші випадки проходять безсимптомно, або люди не звертаються за медичною допомогою з легкими симптомами. Це відбувається в усіх країнах. Україна не виняток, тому ми з Київською школою економіки проаналізували, що у нас відбувається на території нашої країни – зробили модель", - зазначив він.

Ляшко наголосив, що в середньому в світі виявляється 30% випадків COVID-19 серед цієї кількості, Китай в середньому в період спалаху виявляв 31% випадок коронавірусу.

"Україна в травні місяці доходила до 40 та майже до 45% виявлення від модельної кількості випадків. В середньому ми можемо сьогодні говорити щодо їхньої моделі і нашої інформації, що в середньому в Україні можливо потенційно хворіє 132 тис. людей. Ці дані не є підтвердженими – це модельна ситуація. Щоб підтвердити ці дані, ми починаємо дослідження ІФА – це велике дослідження, яке буде проводитись на території всієї країни вибірково на наявність імунітету серед людей, особливо в містах, які постраждали від спалахів", - наголосив Ляшко.

Нагажаємо, в Україні станом на ранок 18 червня зареєстровано 34 тис. 063 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 966 летальних, 15 тис. 447 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 829 нових випадків.