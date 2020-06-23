Топ-10 еротичних порад, щоб вивести сексуальне життя на новий рівень (18+)

Хочете надихнутися на нові звершення, розігріти кров, розпалити всередині себе неабияку пристрасть, надати собі найоригінальніші рецепти еротичної кухні - ось декілька порад.

Ніжні погляди, жагучі пестощі — навіть вони приїдаються, і вам хочеться вивести ваше сексуальне життя на новий рівень. Надати їй блиску і яскравості, які зникли з часом. Змусити ваші інтимні відносини іскритися і грати всіма кольорами веселки.

На перший погляд ці поради можуть здатися наївними, але спробуйте застосувати їх на практиці, і ви побачите, як ваше інтимне життя зміниться на краще, пише FMG NEWS.

Пам'ятайте, що секс — це корисно для здоров'я. Регулярно займаючись сексом, ви відчуваєте себе здоровими, щасливими і красивими. Секс розгладжує зморшки, надає шкірі сяйво. Один оргазм в день — і ви молоді, як ніколи. Не бійтеся експериментувати в сексі!

1. Швидкий секс.

Іноді можна обійтися без прелюдії. Відразу приступайте до справи. Швидкий гарячий секс — і тільки. Одяг можна не знімати. Зіпріться на стіну і насолоджуйтеся тваринною пристрастю.

2. В ритмі сексу

Займаючись сексом, пам'ятайте про ритм. Ритм і повторення — ось головне джерело насолоди. Особливо важливо витримувати ритм при стимуляції клітора. Так легше всього досягти бажаної мети — оргазму.

3. Зворотна сторона коліна

Мало хто пам'ятає про це надзвичайно чутливому містечку під коліном. Зосередьте свою увагу на цій ерогенній зоні: гладьте, масажуйте, облизуйте, дуйте. Ваш партнер отримає непередавану насолоду.

4. Забудьте надіти трусики

Спробуйте піти на вечірку разом з вашим другом і «забути» вдома білизну. Усвідомлення того, що під одягом у вас нічого немає, дуже збуджує. І завжди можна закритися в туалеті і зайнятися швидким сексом. Спробуйте! Ніхто, крім вас, не знатиме ваш маленький спільний секрет.

5. Крем, що загострює відчуття

Купіть крем, що підсилює відчуття. Він викликає прилив крові до статевих органів, роблячи їх чутливішими. Це багаторазово підсилює оргазм. Крем можна знайти в секс-шопі.

6. Сексуальний уїк-енд

Запросіть партнера/партнерку на романтичний уїк-енд в затишний готель. Замовте номер з великою ванною, широким ліжком з балдахіном, хорошою звукоізоляцією. Скажіть, щоб у номері вас чекало шампанське. З собою захопіть спокусливу білизну, масажні масла, сексуальні іграшки і еротичні книжки. Весь уїк-енд проведіть у ліжку. Або у ванній.

7. Легке садо-мазо

Не бійтеся спробувати садомазохістські ігри. Трохи болю тільки посилить насолоду. Відшльопайте партнера по попі або купіть спеціальний батіг. Він не поранить шкіру, а лише розігріє її.

8. Прищіпки для білизни

Прищіпки можна одягати не тільки на соски, що, звичайно, дуже збудливо, але і на статеві губи, клітор, крайню плоть, промежину. В магазинах товарів для дорослих можна купити м'які прищіпки для початківців. До них можна приробити ланцюжок і тягнути за нього.

9. Секс на столі

Ви знаєте, що стіл — це дуже сексуальний предмет меблів. Сексом займатися на ньому треба швидко, пристрасно і не знімаючи одягу.

10. Еротична література

Що може бути краще, ніж прочитати книжку фривольного змісту з еротичними ілюстраціями? Не забудьте представити себе на місці головної героїні... Порушення не змусить себе чекати. Напишіть самі еротичну новелу або попросіть коханця допомогти вам.