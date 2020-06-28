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Вчені назвали найшвидший спосіб охолодження пива і вина в спеку

Вчені назвали найшвидший спосіб охолодження пива і вина в спеку
11:34 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com
Літо — час прохолодних напоїв. Нещодавно група дослідників оприлюднила лайфхак, що дозволяє максимально швидко і ефективно охолодити пляшку пива або вина.

Дослідники протестували вісім популярних методів охолодження і виявили, що охолодити свій улюблений напій всього за 30 хвилин можна за допомогою води, льоду і солі, передає The Sun. Така комбінація знижує температуру пляшки пива до 1,6 °C всього за пів години, що швидше, ніж інші методи охолодження.

Так, сіль охолоджує напій на 3 градуси. Морська вода має нижчу температуру замерзання, ніж звичайна вода, тому додавання солі означатиме, що температура крижаного розчину може фактично бути нижче нуля.

Найменш ефективним способом виявилося занурення пляшки в відро з холодною водою без льоду — це призвело до «незначного падіння температури на 2,5 градуси».

Тест включав вісім різних способів охолодження, в яких використовувалися холодильник, морозильна камера, лід, холодна вода і навіть вологі паперові серветки. Вісім методів були ранжовані в залежності від того, наскільки вони охолодили пиво.

1 спосіб: 1 кг льоду у відрі наповнюється достатньою кількістю води, з додаванням 100 г солі. Дослідник зазначив, що це кращий спосіб швидко отримати крижане пиво. Всього за пів години температура пива впала до 1,6 °C, а після години впала нижче 0 °C.

2 спосіб: у відро з льодом і холодною водою цього разу не додавали сіль. Температура пива знизилася на 16 градусів.

3 спосіб: пляшку поклали в морозилку. Через 30 хвилин температура пива досягла 8 °C.

4 спосіб: пляшку огорнули вологою серветкою, перш ніж покласти в морозилку. «Ми виявили, що це не спрацювало так само вдало, як якби ми просто поклали пляшку в морозильну камеру. До того ж, мокрі серветки забруднили пляшку», — кажуть дослідники.

5 спосіб: пляшку залишили на дні холодильника, за пів години її температура знизилася всього на 3 градуси.

6 спосіб: пляшку накрили вологою фланелевою тканиною в неглибокій мисці з холодною водою і поставили в прохолодне місце, щоб вода випарувалася і остудила пляшку. Цей метод знизив температуру на 3,3 °C за 30 хвилин.

7 спосіб: пляшку тримали під холодною водою з крана протягом трьох хвилин. Це не показало особливих результатів, крім того, було витрачено багато води.

8 спосіб: найменш ефективний — занурення пляшки в відро з холодною водою без льоду, що призвело до «незначного падіння температури на 2,5 °C». Саме пиво залишилося теплим.

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Все по темі:

Пиво, Вино, Лайфхаки, Способи, Охолоджене, Найшвидші.

Автор:

Телеграф
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