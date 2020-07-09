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Продукти, що здатні викликати неприємний запах з рота
Продукти, що здатні викликати неприємний запах з рота

Продукти, що здатні викликати неприємний запах з рота

Продукти, що здатні викликати неприємний запах з рота
13:05 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Раціон з високим вмістом білка – одна з причин поганого дихання. Харчуючись білком з їжі, бактерії, що мешкають в порожнині рота, виробляють аміак, провокуючий галітоз.

Поганий запах з рота здатні викликати не тільки цибуля і часник, але і інші продукти, що можуть виявитися повною несподіванкою, оскільки багато з них володіють приємним ароматом.

Цитрусові. Дослідження показали, що натуральні кислоти в цитрусових фруктах можуть стимулювати активність бактерій, що викликають неприємний запах. Це не означає, що цитруси погані, але після їх вживання краще прополоскати рот водою, пише medikforum з посиланням на Food News.

Білкові продукти. Раціон з високим вмістом білка – одна з причин поганого дихання. Харчуючись білком з їжі, бактерії, що мешкають в порожнині рота, виробляють аміак, провокуючий галітоз. «Якщо ви їсте їжу багату білком, важливо пам'ятати про порції. Щоб контролювати бактерії, що викликають запах, пийте зелений чай або перекушуйте шпинатом після основного прийому їжі», - радять фахівці.

Соус для пасти. Ще одна несподівана причина неприємного аромату з рота – соус на основі томатів. Його кислоти, подібно цитрусовим, також сприяють поширенню бактерій, що виділяють смердючі гази. Щоб уникнути цього, робіть невеликі ковтки води під час їжі.

Молочні продукти. Амінокислоти, що містяться в молоці, сирі та інших «споріднених» їм продуктах - це справжні ласощі для бактерій, що викликають запах. «Молочку» потрібно запивати водою.

Арахісова паста. Її багата і густа текстура значно ускладнює розщеплення слиною, тому в роті її залишки можуть зберігатися протягом довгих годин. Вони стають мішенню для бактерій, які харчуються білками і (як вже було сказано вище) виробляють аміак. Після цього продукту краще ретельно почистити зуби.

Хрін. Містить ізотіоціанат, органічну сполуку, призначену для запобігання шкідникам від поїдання коренів. У роті вона створює неприємний запах. Захиститися від її появи можна, пожувавши м'яту.

Кава. Незважаючи на чудовий аромат продукту, кислоти та природні ферменти з кавових зерен сушать слизову рота.Це відкриває шлюзи для смердючих бактерій, які, завдяки такій сухості, довше затримуються в роті і згодом викликають неприємний запах. Вирішити проблему просто: після кави необхідно завжди пити воду.

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Все по темі:

Продукті, Провокують, Запаз із рота.

Автор:

Телеграф
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