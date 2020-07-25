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Оргазм уві сні: експерти розказали, чому виникає та яка його специфіка

Оргазм уві сні: експерти розказали, чому виникає та яка його специфіка
14:50 Сб, 25 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Оргазм дійсно можна відчути під час сну, без фізичної стимуляції. Так, досвід оргазму уві сні мали 37% жінок, що менше у порівнянні зі статистикою у чоловіків – 83%.

За статистикою 30-40% жінок або зовсім не відчувають оргазму, або відчувають його дуже рідко. Навіть жінки з нормальною здатністю до сприйняття

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сексуальної насолоди відчувають його не під час кожного статевого акту. Сексологи вважають, що якщо до 20-23 років дівчина не відчуває оргазму, - це норма, то після 25 років за умови регулярного сексу відсутність сексуальної розрядки можна вважати порушенням. 

А взагалі, жіночий оргазм складніший і фізіологічно і психологічно. В психологічному плані якість оргазмічних переживань дуже залежить від емоційного настрою. Якщо партнерка чимось стурбована, вона може і зовсім не досягти піку задоволення. У фізичному плані взагалі все дуже заплутано і цікаво. Хоча б через те, що жінка теоретично може мати кілька різних за тривалістю, силою, глибиною та гостротою видів оргазму.

Як відбувається оргазм уві сні

Вчені вивчали кровонаповнення статевих органів, серцебиття та частоту дихання жінки, яка отримувала оргазм під час сну. Її серцебиття збільшилося з 50 до 100 ударів на хвилину, дихання – з 12 до 22 вдихів за хвилину, також вона мала відчутне збільшення притоку крові. Тобто оргазм не був відповіддю на якусь стимуляцію, а генерувався її мозком.

Оргазм у жінок – це не лише фізіологічний, а й психологічний процес. Тому під час швидкої фази сну можуть активуватися відповідні центри головного мозку, особливо якщо сняться еротичні сни. Це вплив візуальної стимуляції – сну, але допомагає й те, що організм жінки в цей час розслаблений, 

Одним з найбільш сильних і приємних відчуттів людини є оргазм. Оргазм може виникнути під час інтимної близькості з партнером, мастурбації, механічного тертя ерогенних точок, наприклад, під час їзди на велосипеді, масажу, перегляду еротичного відео, але самий цікавий випадок - оргазм уві сні. Він дарує приголомшливі відчуття під час сну і може бути як у чоловіків, так і у жінок.

Причини оргазму уві сні до кінця не вивчені. Ясно одне: у чоловіків і у жінок він у сні носить різний характер і може викликатися різними причинами.

Існує спеціальний термін для позначення даного виду оргазму - "нічний оргазм". За словами експерта по сексу і стосункам, доктора філософії Яна Кернера, досліджень в області нічних оргазмів не проводилося, але багато його пацієнтів повідомляють про них.

"Під час сну тіло розслаблене, а кровотік може збільшитися, - пояснює він. - Нічні оргазми - це поєднання розслаблення, збільшення припливу крові до геніталій і можливості сексуальних сновидінь, які збільшують психогенне збудження".

Деякі люди відчувають оргазм уві сні по два рази на місяць, інші - ніколи. Вам, мабуть, цікаво, як ви можете оргазм уві сні. Але, на жаль, навіть ті, хто відчуває його час від часу протягом десятиліть, не може самостійно контролювати цей процес. Як мінімум, такі щасливчики стверджують, що гіпотетичному оргазму сприяє максимальне стан розслабленості перед сном. Тобто в ліжко потрібно лягати без напруги, з позитивними думками і легкістю в душі і тілі. Можливо, перед сном варто перебирати в голові свої найвишуканіші сексуальні фантазії.

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Сон, Оргазм, Уві сні.

Автор:

Телеграф
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