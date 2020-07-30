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Дослідники знайшли несподіваний ефект ботоксу

Дослідники знайшли несподіваний ефект ботоксу
15:15 Чт, 30 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Популярний засіб для розгладження зморшок ботокс здатен лікувати депресію. Після уколів речовини на обличчі не виникає характерних виразів, через що "сумні" сигнали просто не доходять до мозку.

Багато людей вважають, що в мозку людини народжуються сумні думки, після чого на його обличчі виникає характерне сумний вираз на кшталт глибоких зморшок на лобі, опущених брів і куточків губ. У реальності, все відбувається якраз навпаки - сумні вирази обличчя породжують сигнали, що передаються в мозок, які і можуть призвести до депресії. А якщо особа не зможе виглядати сумним, то і механізму зародження депресії просто не з'явиться. У цьому переконується все більшу кількість психологів, які радять своїм пацієнтам відвідувати пластичних хірургів.

При цьому ботокс, препарат, отриманий з бактеріального токсину, кололи цим пацієнтам не тільки в обличчя, відзначили дослідники зі Школи фармацевтики і фармацевтичних наук Скаггс в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго.

«Протягом багатьох років клініцисти відзначали, що ін'єкції ботокса з косметичних причин, мабуть, полегшують депресію для їх пацієнтів. Вважалося, що ослаблення сильних зморшок в області чола порушує петлю зворотного зв’язку, яка підсилює негативні емоції. Але ми виявили, що механізм може бути більш складним, тому що насправді не має значення, де вводиться Ботокс», — сказав один з авторів дослідження, професор Рубен Абагян.

Абагян займався дослідженням разом з Тіграном Макунцем, який в момент початку робіт був студентом. а зараз є науковим співробітником організації FDA. Команда використала базу даних Системи звіту про несприятливі ефекти (FERS) Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FAERS).

База даних FAERS містить понад 13 мільйонів добровільних повідомлень про побічні ефекти, які люди відчували при прийомі ліків. Абагян і команда виявили, що вони також можуть використовувати базу даних, щоб подивитися на відсутність скарг на здоров’я в порівнянні з контрольною групою. У цьому випадку вони шукали відсутність депресії.

Ось що вони виявили: депресія відзначалася на 40−88% рідше у пацієнтів, які отримували ботокс, для шести з восьми станів і місць ін'єкцій.

«Цей висновок є захоплюючим, тому що він підтримує новий метод лікування, який впливає на настрій і бореться з депресією, однією з поширених і небезпечних психічних хвороб, і заснований на дуже великому масиві статистичних даних, а не на обмежених спостереженнях», — сказав Макунц.

Дані, використані в цьому дослідженні, були зібрані з метою вивчення зв’язку між використанням ботоксу і депресією виключно. Крім того, дані FAERS представляють тільки підмножина користувачів ботоксу, які відчували негативні побічні ефекти.

За словами Абагяна, необхідні додаткові дослідження, щоб визначити механізм дії ботоксу як антидепресант. Він і його колеги висувають гіпотезу про декілька можливості, які варто вивчити: ботокс може бути перенесений в області центральної нервової системи, пов’язані з настроєм і емоціями. Або, оскільки ботокс зазвичай використовується для лікування хронічних станів, які можуть сприяти депресії, його успіх в усуненні основної проблеми може побічно також полегшити депресію.

Відзначимо, що ботокс вже виконує деякі завдання, ніяк не пов'язані з його основною функцією. Уколи ботокса в сечовий міхур допомагають лікувати нетримання, а ін'єкції в область лоба блокують мімічні зморшки, через що людина рідше страждає від нападів головного болю. Вельми перспективним напрямком виявилося лікування надмірного потовиділення і втоми м'язів за допомогою ботокса.

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Ботокс, Настрій, Уколи Краси.

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