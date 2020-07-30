Дослідники знайшли несподіваний ефект ботоксу

Багато людей вважають, що в мозку людини народжуються сумні думки, після чого на його обличчі виникає характерне сумний вираз на кшталт глибоких зморшок на лобі, опущених брів і куточків губ. У реальності, все відбувається якраз навпаки - сумні вирази обличчя породжують сигнали, що передаються в мозок, які і можуть призвести до депресії. А якщо особа не зможе виглядати сумним, то і механізму зародження депресії просто не з'явиться. У цьому переконується все більшу кількість психологів, які радять своїм пацієнтам відвідувати пластичних хірургів.
При цьому ботокс, препарат, отриманий з бактеріального токсину, кололи цим пацієнтам не тільки в обличчя, відзначили дослідники зі Школи фармацевтики і фармацевтичних наук Скаггс в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго.
«Протягом багатьох років клініцисти відзначали, що ін'єкції ботокса з косметичних причин, мабуть, полегшують депресію для їх пацієнтів. Вважалося, що ослаблення сильних зморшок в області чола порушує петлю зворотного зв’язку, яка підсилює негативні емоції. Але ми виявили, що механізм може бути більш складним, тому що насправді не має значення, де вводиться Ботокс», — сказав один з авторів дослідження, професор Рубен Абагян.
Абагян займався дослідженням разом з Тіграном Макунцем, який в момент початку робіт був студентом. а зараз є науковим співробітником організації FDA. Команда використала базу даних Системи звіту про несприятливі ефекти (FERS) Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FAERS).
База даних FAERS містить понад 13 мільйонів добровільних повідомлень про побічні ефекти, які люди відчували при прийомі ліків. Абагян і команда виявили, що вони також можуть використовувати базу даних, щоб подивитися на відсутність скарг на здоров’я в порівнянні з контрольною групою. У цьому випадку вони шукали відсутність депресії.
Ось що вони виявили: депресія відзначалася на 40−88% рідше у пацієнтів, які отримували ботокс, для шести з восьми станів і місць ін'єкцій.
«Цей висновок є захоплюючим, тому що він підтримує новий метод лікування, який впливає на настрій і бореться з депресією, однією з поширених і небезпечних психічних хвороб, і заснований на дуже великому масиві статистичних даних, а не на обмежених спостереженнях», — сказав Макунц.
Дані, використані в цьому дослідженні, були зібрані з метою вивчення зв’язку між використанням ботоксу і депресією виключно. Крім того, дані FAERS представляють тільки підмножина користувачів ботоксу, які відчували негативні побічні ефекти.
За словами Абагяна, необхідні додаткові дослідження, щоб визначити механізм дії ботоксу як антидепресант. Він і його колеги висувають гіпотезу про декілька можливості, які варто вивчити: ботокс може бути перенесений в області центральної нервової системи, пов’язані з настроєм і емоціями. Або, оскільки ботокс зазвичай використовується для лікування хронічних станів, які можуть сприяти депресії, його успіх в усуненні основної проблеми може побічно також полегшити депресію.
Відзначимо, що ботокс вже виконує деякі завдання, ніяк не пов'язані з його основною функцією. Уколи ботокса в сечовий міхур допомагають лікувати нетримання, а ін'єкції в область лоба блокують мімічні зморшки, через що людина рідше страждає від нападів головного болю. Вельми перспективним напрямком виявилося лікування надмірного потовиділення і втоми м'язів за допомогою ботокса.