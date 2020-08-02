Чому літнє тепло "не вбило" коронавірус

Для запобігання передачі інфекції необхідно дотримуватись заходів особистої гігієни, часто мити руки, не торкатися брудними руками очей, носа і рота, при кашлі та чханні використовувати одноразовий хустку і негайно викидати його після застосування. Тих, хто, можливо, вже інфікований, просять носити хірургічні маски в громадських місцях. Соціальне дистанціювання також є одним з рекомендованих способів стримування інфекції. Єдиним континентом, де не зафіксовано підтверджених випадків COVID-19 є Антарктида.

Найважливіший параметр - вологість.

Доведено, що висока абсолютна вологість перешкоджають поширенню вірусів у повітрі. Дослідження стверджують, що висока вологість перешкоджає тривалому знаходженню вірусних частинок у повітрі. Вони швидко осідають на землю і не можуть переміщатися на великі відстані. Влітку повітря набагато насиченіше вологою. Більше 9 г/м3. Взимку навпаки - сухе і холодне. Це перший плюс до розуміння сезонності ГРВІ.

В країнах з високою атмосферною температурою епідемії ГРВІ супроводжуються значно меншим числом хворих.

Вчені ставлять важливий акцент - важлива навіть не стільки сама температура, як її різкі коливання. Міцний мороз, як і сильна спека, однаково ефективні у перешкоджанні розповсюдження вірусів. Величезне дослідження вже в контексті коронавірусної епідемії довело, що неблагополучні африканські країни, перенаселена Індія, розвинена Австралія (краще за всіх у світі провела масове тестування) однаково легко переносять епідемію, з набагато меншим числом хворих, ніж у США і Європі.

Доведено: ультрафіолет не залишає респіраторним вірусам жодних шансів. Сонячне літнє світло - чудовий захист повітря і поверхонь від скупчення і розмноження вірусів. На грипі вивчено. І на коронавірусі вже теж. Тим більше, лікарняний жорсткий ультрафіолет.

Доведено, що влітку у населення імунітет значно вищий (знаходиться на нормальному базовому рівні), ніж у холодні пори року. Цьому сприяє багато чинників: вітамін D і його дія на імунну систему, повноцінне вітамінізоване харчування, відсутність переохолодження, більше можливості для відпочинку і відновлення. Імунітет - найкращий захист і практично єдині ліки від вірусів.

Крім того, перешкоджає поширенню захворювання соціальна дистанція, особливо те, що в літній період такі установи, як школи, дитсадки, університети та гуртожитки порожні.