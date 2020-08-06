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Як правильно підготуватися до ПЛР-тесту

Як правильно підготуватися до ПЛР-тесту
15:35 Чт, 6 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Тести пулімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) наразі вважаються найефективнішим методом для визначення інфікування COVID-19. ПЛР-дослідження показує наявність чи відсутність в організмі людини ДНК або РНК вірусу.

У Центрі громадського здоров'я надали кілька рекомендацій, як пацієнти можуть підготуватися до ПЛР-тесту. 

Найперше зазначається, що здавати тест найкраще вранці, одразу після нічного сну.

Згідно з ними, за шість годин до тесту не рекомендується вживати лікарські засоби для зрошення ротової порожнини і використовувати препарати для розсмоктування, а за три-чотири години до тестування не слід чистити зуби, жувати гумку, їсти і пити.

ПЛР-дослідження показує наявність чи відсутність в організмі людини ДНК або РНК вірусу.

За даними ЦГЗ, в Україні на цей час загалом проведено 1 116 641 досліджень методом ПЛР. Зокрема, минулої доби цим методом досліджено 17 976 зразків.

Відбирати матеріал для досліджень можуть лише медичні працівники, або представники мобільних бригад. 

Вони мають використовувати такі засоби захисту:

  • медична маска або респіратор класу захисту не нижче ніж FFP2;

  • захисні окуляри або щиток для обличчя;

  • ізоляційний захисний халат та шапочка;

  • рукавички. 

Для відбору біологічного матеріалу повинні бути наявні:

  • стерильні тампони з дакрону чи віскози або універсальні зонди;

  • шпатель;

  • транспортний епендорф із середовищем;

  • інструмент для маркування біологічного матеріалу;

  • направлення на лабораторне тестування;

  • пакети для направлення та контейнеру з біологічним матеріалом.

  • Важливо, що для мазків із зіва та носа та повинні використовуватися окремі тампони або зонти.

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Все по темі:

ДНК, Підготовка, Covid-19, ПЛР, РНК вірус.

Автор:

Телеграф
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