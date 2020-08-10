Лікар Комаровський розповів, як правильно доглядати за руками

Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, як правильно доглядати за шкірою рук і чи можна відразу після дезінфекції наносити живильний крем.
Про це інформує лікар на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Лікар не бачить ніяких проблем і, навпаки, вважає такий варіант вельми непоганим для тих випадків, коли шкіра лущиться, покривається червоними плямами або грубіє.
"Якщо у вас крем в сумочці з собою - немає проблем, наносіть після санитайзеру. Якщо ви знаходитесь вдома, то дезінфектор на спиртовій основі вам взагалі не потрібен. А обробляти поверхні деззасобами можна у гумових або латексних рукавичках", - прокоментував Комаровський.
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Вопрос: Здравствуйте, Доктор. У меня очень сухая кожа, поэтому с постоянным применением санитайзеров и дезинфицирующих средств для обработки поверхностей с ней сейчас совсем беда… Кожа шелушится, покрывается красными пятнами, грубеет… А можно сразу после дезинфекции наносить на руки питательный крем? ⠀ Ответ: Если у вас крем в сумочке с собой — нет проблем, наносите после санитайзера. Если вы находитесь дома, то дезинфектор на спиртовой основе вам вообще не нужен. А обрабатывать поверхности дезсредствами можно в резиновых или латексных перчатках. ⠀ Санитайзер нужен там, где нет доступа к мылу и воде. Дома просто мойте руки с мылом. После частого использования жидких дезинфицирующих средств (а они на спиртовой основе) пользуйтесь обязательно увлажняющим кремом. А если состояние рук требует, то устройте им ночную маску — намажьте питательным жирным кремом и наденьте хлопковые перчатки на ночь. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #здоровье #крем #антисептик #коронавирус
Також лікар нагадав, що санитайзер потрібен там, де немає доступу до мила і води. Якщо такої можливості немає і Вам доводиться часто використовувати рідкі дезінфікуючі засоби на спиртовій основі, то руки обов'язково потрібно після живити зволожуючим кремом.
"А якщо стан рук вимагає, то влаштуйте їм нічну маску - намажте живильним жирним кремом і надіньте бавовняні рукавички на ніч", - резюмував Комаровський.