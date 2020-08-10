Лікар Комаровський розповів, як правильно доглядати за руками

Руки – наша візитівка, тому ми повинні приділяти особливу увагу догляду за ними. Варто пам’ятати, що руки схильні до шкідливого впливу зовнішніх факторів і потребують особливого захисту та догляду. Як правильно піклуватися про красу своїх рук?

Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, як правильно доглядати за шкірою рук і чи можна відразу після дезінфекції наносити живильний крем.

Про це інформує лікар на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Лікар не бачить ніяких проблем і, навпаки, вважає такий варіант вельми непоганим для тих випадків, коли шкіра лущиться, покривається червоними плямами або грубіє.

"Якщо у вас крем в сумочці з собою - немає проблем, наносіть після санитайзеру. Якщо ви знаходитесь вдома, то дезінфектор на спиртовій основі вам взагалі не потрібен. А обробляти поверхні деззасобами можна у гумових або латексних рукавичках", - прокоментував Комаровський.

Також лікар нагадав, що санитайзер потрібен там, де немає доступу до мила і води. Якщо такої можливості немає і Вам доводиться часто використовувати рідкі дезінфікуючі засоби на спиртовій основі, то руки обов'язково потрібно після живити зволожуючим кремом.

"А якщо стан рук вимагає, то влаштуйте їм нічну маску - намажте живильним жирним кремом і надіньте бавовняні рукавички на ніч", - резюмував Комаровський.