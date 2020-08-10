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Лікар Комаровський розповів, як правильно доглядати за руками

Лікар Комаровський розповів, як правильно доглядати за руками
11:55 Пн, 10 Серпень 2020 Телеграф Фото: pixabay
Руки – наша візитівка, тому ми повинні приділяти особливу увагу догляду за ними. Варто пам’ятати, що руки схильні до шкідливого впливу зовнішніх факторів і потребують особливого захисту та догляду. Як правильно піклуватися про красу своїх рук?

Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, як правильно доглядати за шкірою рук і чи можна відразу після дезінфекції наносити живильний крем.

Про це інформує лікар на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Лікар не бачить ніяких проблем і, навпаки, вважає такий варіант вельми непоганим для тих випадків, коли шкіра лущиться, покривається червоними плямами або грубіє.

"Якщо у вас крем в сумочці з собою - немає проблем, наносіть після санитайзеру. Якщо ви знаходитесь вдома, то дезінфектор на спиртовій основі вам взагалі не потрібен. А обробляти поверхні деззасобами можна у гумових або латексних рукавичках", - прокоментував Комаровський.

 
 
 
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Вопрос:⁣ Здравствуйте, Доктор. У меня очень сухая кожа, поэтому с постоянным применением санитайзеров и дезинфицирующих средств для обработки поверхностей с ней сейчас совсем беда… Кожа шелушится, покрывается красными пятнами, грубеет… А можно сразу после дезинфекции наносить на руки питательный крем?⁣ ⠀⁣ Ответ:⁣ Если у вас крем в сумочке с собой — нет проблем, наносите после санитайзера. Если вы находитесь дома, то дезинфектор на спиртовой основе вам вообще не нужен. А обрабатывать поверхности дезсредствами можно в резиновых или латексных перчатках.⁣ ⠀⁣ Санитайзер нужен там, где нет доступа к мылу и воде. Дома просто мойте руки с мылом. После частого использования жидких дезинфицирующих средств (а они на спиртовой основе) пользуйтесь обязательно увлажняющим кремом. А если состояние рук требует, то устройте им ночную маску — намажьте питательным жирным кремом и наденьте хлопковые перчатки на ночь.⁣ ⠀⁣ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #здоровье #крем #антисептик #коронавирус

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Також лікар нагадав, що санитайзер потрібен там, де немає доступу до мила і води. Якщо такої можливості немає і Вам доводиться часто використовувати рідкі дезінфікуючі засоби на спиртовій основі, то руки обов'язково потрібно після живити зволожуючим кремом.

"А якщо стан рук вимагає, то влаштуйте їм нічну маску - намажте живильним жирним кремом і надіньте бавовняні рукавички на ніч", - резюмував Комаровський.

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Все по темі:

Руки, Догляд, Лікар Комаровський.

Автор:

Телеграф
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