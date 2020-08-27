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Три улюблених продукти, які викликають почуття тривоги

Три улюблених продукти, які викликають почуття тривоги
09:17 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Ряд звичних продуктів може спровокувати загострення симптомів тривожності, аж до появи панічних атак.

Тривожні розлади зустрічаються набагато частіше, ніж може здатися на перший погляд. При цьому тригером можуть виступати не тільки певні події, але навіть переваги в їжі.

Якщо ви відчуваєте проблеми з тривожністю, спробуйте виключити зі свого раціону ці продукти.

Прості вуглеводи

Білий хліб, рис, макарони, зроблені не з цільного зерна, містять рафінований цукор, який не тільки небезпечний для здоров'я, але і для настрою. Рафінований цукор призводить до різкого викиду глюкози в кров і таким же різкого її падіння, що пов'язано з тривожністю.

Шоколад

Здавалось би, шоколад допомагає боротися з поганим настроєм, але не все так просто. У ньому міститься цукор і кофеїн, які в сукупності можуть запустити неприємну реакцію. Вчені рекомендують замінити його на щось білкове з невеликою кількістю жиру, наприклад, на грецький йогурт, додати солодощі якому можна за допомогою фруктів і ягід.

Соуси

Готові соуси, на зразок кетчупа або салатних заправок здорово виручають, коли не хочеться витрачати зайвий час на їх приготування. Але одночасно з цим більшість з них містить багато цукру, про негативний вплив на тривожність якого вже згадувалося вище.

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Все по темі:

Продукті, Симптомі, Тривога, Цукор, Тривожність.

Автор:

Телеграф
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