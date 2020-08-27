Три улюблених продукти, які викликають почуття тривоги

Тривожні розлади зустрічаються набагато частіше, ніж може здатися на перший погляд. При цьому тригером можуть виступати не тільки певні події, але навіть переваги в їжі.
Якщо ви відчуваєте проблеми з тривожністю, спробуйте виключити зі свого раціону ці продукти.
Прості вуглеводи
Білий хліб, рис, макарони, зроблені не з цільного зерна, містять рафінований цукор, який не тільки небезпечний для здоров'я, але і для настрою. Рафінований цукор призводить до різкого викиду глюкози в кров і таким же різкого її падіння, що пов'язано з тривожністю.
Шоколад
Здавалось би, шоколад допомагає боротися з поганим настроєм, але не все так просто. У ньому міститься цукор і кофеїн, які в сукупності можуть запустити неприємну реакцію. Вчені рекомендують замінити його на щось білкове з невеликою кількістю жиру, наприклад, на грецький йогурт, додати солодощі якому можна за допомогою фруктів і ягід.
Соуси
Готові соуси, на зразок кетчупа або салатних заправок здорово виручають, коли не хочеться витрачати зайвий час на їх приготування. Але одночасно з цим більшість з них містить багато цукру, про негативний вплив на тривожність якого вже згадувалося вище.