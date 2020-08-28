Заморозити - ніякої користі не буде: які овочі не варто заморожувати

Літо - сезон заготівель, і багато заморожують на зиму овочі. Однак далеко не всі овочі піддаються заморожуванню.

Деякі після процесу заморожування вже не несуть в собі ніякої користі.

Мова йде про наступні овочах.

Огірки

Огірки під час заморозки втрачають, як смакові якості, так і всю користь, яка в них є. Дієтологи не радять запасати цей овоч у вигляді заморозки. Якщо хочеш запастися огірками на зиму - краще консервуй їх.

Кабачки

Кабачки також вкрай небажано морозити. Після заморозки вони будуть без будь-якого смаку. Крім того, вони втратять свою форму і структуру. Якщо вже дуже хочеться заморозити кабачки, морозь їх у вигляді пюре.

Помідори

Дієтологи не радять морозити помідори. По-перше, вони будуть несмачними, а по-друге, зовсім марними. Помідори краще морозити на зиму у вигляді пюре або закочувати пасту.

Перець

Болгарський перець також не підлягає заморожуванню. Діставши його з морозилки, ти не відчуєш ні смаку, ні запаху, і звичайно ж, для організму не буде ніякої користі.

Дієтологи радять їсти перець виключно в свіжому вигляді.