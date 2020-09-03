Смачно і дуже корисно: вагомі причини почати їсти сливи

Навряд чи Ви здогадуєтеся, скільки корисних властивостей мають сливи. Ми готові розкрити Вам деякі таємниці цього соковитого плоду.

Зараз на ринках і в магазинах активно продають сливи, а це значить, що тобі варто скористатися нагодою і придбати хоча б 300 грам.

І ось чому:

Сливи зміцнюють серце і кістки покращують травлення

Знижують рівень холестерину в крові;

Покращують шкіру.

Діють як омолоджуючий засіб;

Сприяють засвоєнню заліза

Очищають організм від надлишку води і солі;

Зміцнюють печінку;

Покращують кровообіг і зір;

Підвищують апетит;

Нормалізують нервову систему

Допомагають при гіпертонії і атеросклерозі;

А також сливи містять в собі вітаміни Е і А, які корисні для шкіри, волосся і нігтів. Крім того, мають калій, натрій, магній, фосфор, кальцій, цинк, залізо, йод, марганець і мідь.

Скільки можна з'їдати в день слив?

Бажано не зловживати сливами. З'їдай в день приблизно 4-6 штук. Цього буде достатньо, щоб наситити організм корисними речовини. І важливо їсти їх в сезон.

Не рекомендується вживати сливи: людям з цукровим діабетом, з підвищеною кислотністю в шлунку, при гастриті, схильності до діареї, ревматизмі, жінкам в період грудного вигодовування і тим, хто планує схуднути.