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Смачно і дуже корисно: вагомі причини почати їсти сливи
Смачно і дуже корисно: вагомі причини почати їсти сливи

Смачно і дуже корисно: вагомі причини почати їсти сливи

Смачно і дуже корисно: вагомі причини почати їсти сливи
15:58 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
Навряд чи Ви здогадуєтеся, скільки корисних властивостей мають сливи. Ми готові розкрити Вам деякі таємниці цього соковитого плоду.

Зараз на ринках і в магазинах активно продають сливи, а це значить, що тобі варто скористатися нагодою і придбати хоча б 300 грам.

І ось чому:

  • Сливи зміцнюють серце і кістки покращують травлення
  • Знижують рівень холестерину в крові;
  • Покращують шкіру.
  • Діють як омолоджуючий засіб;
  • Сприяють засвоєнню заліза
  • Очищають організм від надлишку води і солі;
  • Зміцнюють печінку;
  • Покращують кровообіг і зір;
  • Підвищують апетит;
  • Нормалізують нервову систему
  • Допомагають при гіпертонії і атеросклерозі;

А також сливи містять в собі вітаміни Е і А, які корисні для шкіри, волосся і нігтів. Крім того, мають калій, натрій, магній, фосфор, кальцій, цинк, залізо, йод, марганець і мідь.

Скільки можна з'їдати в день слив?

Бажано не зловживати сливами. З'їдай в день приблизно 4-6 штук. Цього буде достатньо, щоб наситити організм корисними речовини. І важливо їсти їх в сезон.

Не рекомендується вживати сливи: людям з цукровим діабетом, з підвищеною кислотністю в шлунку, при гастриті, схильності до діареї, ревматизмі, жінкам в період грудного вигодовування і тим, хто планує схуднути.

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Сливи.

Автор:

Телеграф
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